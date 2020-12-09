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"Вы сами верите, что так выглядите?": Долина вышла в свет в платье от дизайнера из Грузии

© photo: Sputnik / Кирилл Каллиников
Культура
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Темы:
Светская хроника (387)
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Долина – давняя подруга и поклонница Гоги Никабадзе. Однажды она даже вышла на подиум показа мод Mercedes-Benz Fashion Week Russia в платье дизайнера

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Известная российская певица Лариса Долина появилась в платье от грузинского дизайнера Гоги Никабадзе на ежегодном концерте "Песня года". Наряд знаменитости вызвал много восторга коллег и поклонников исполнительницы.

© photo: Sputnik / Кирилл Каллиников
Лариса Долина на фестивале "Песня года – 2020"

Долина поделилась несколькими фотографиями с концерта и в соцсети Instagram, на которых хорошо видно элегантное темно-фиолетовое платье. Интересность платью придают необычные детали в виде свободных шифоновых рукавов.

Не обделили вниманием изысканное платье и подписчики российской артистки, которые до сих пор оставляют множество положительных комментариев.

"Лариса, вы сами верите, что так выглядите???" – пишет удивленная подписчица valentina.1398.

"Чудо, как хороша", – отмечает ivakinalarisa.

Грузинский дизайнер Георгий Кебурия
photo: Giorgi Keburia / FB
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"Красавица, Богиня на сцене!!!" – восторгается nishino_shchukina.

Интересно, что Долина давняя поклонница Гоги Никабадзе. Однажды она даже вышла на подиум показа мод Mercedes-Benz Fashion Week Russia в платье Никабадзе, закрыв его показ.

Свою первую коллекцию Никабадзе создал в 2000 году. Модельер продолжает выпускать новые коллекции, каждый раз доказывая свой талант, уникальность и самобытность грузинской моды. Сам дизайнер говорит, что в работе у него нет секретов, он просто делает то, что чувствует, и передает свои эмоции в коллекциях.

Никабадзе популярен среди звезд российского шоу-бизнеса. В его нарядах появилась и известная актриса Светлана Светличная, телеведущие Эвелина Бледанс и Елена Летучая.

Темы:
Светская хроника (387)


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