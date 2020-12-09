Религиозная мода: дизайнер из Грузии выпустил серьгу в виде креста Св. Нино

В последнее время религиозная тема в моде становится особенно популярной. Не так давно Демна Гвасалия, будучи главой бренда Vetements, выпустил кожаные сумки, визуально сильно напоминающие Библию

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Популярный в России грузинский дизайнер Гога Никабадзе выпустил моно серьгу в виде креста Святой Нино.

photo: courtesy of Goga Nikabadze Серьга "Грузинский крест" дизайнера Гоги Никабадзе

Украшение из серебра называется "Грузинский крест". Дизайн его лаконичен и прост – крест обвивает виноградная лоза.

Любопытно, что в последнее время религиозная тема в моде становится особенно популярной. Не так давно известный во всем мире дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия будучи главой бренда Vetements выпустил кожаные сумки, визуально сильно напоминающие Библию.

Никабадзе — один из самых популярных грузинских дизайнеров. В 2000 году создал свою первую коллекцию под названием "Teenager". Никабадзе продолжает выпускать новые коллекции, каждый раз доказывая свой талант, а также уникальность и самобытность грузинской моды. Сам дизайнер говорит, что в работе у него нет секретов, он просто делает то, что чувствует, и передает свои эмоции в коллекциях.

Никабадзе очень популярен среди звезд российского шоу-бизнеса. В его нарядах появилась и известная актриса Светлана Светличная, телеведущие Эвелина Бледанс и Елена Летучая.

Крест святой Нино — христианская реликвия, крест, сплетеенный из виноградных лоз, который, по преданию, Богородица вручила святой Нине, перед тем как направить ее в Грузию.