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Дизайнер Гога Никабадзе

Религиозная мода: дизайнер из Грузии выпустил серьгу в виде креста Св. Нино

photo: courtesy of Goga Nikabadze
Культура
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Темы:
Грузинские дизайнеры покоряют мир моды (229)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201209/250294509/Religioznaya-moda-dizayner-iz-Gruzii-vypustil-sergu-v-vide-kresta-Sv-Nino.html

В последнее время религиозная тема в моде становится особенно популярной. Не так давно Демна Гвасалия, будучи главой бренда Vetements, выпустил кожаные сумки, визуально сильно напоминающие Библию

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Популярный в России грузинский дизайнер Гога Никабадзе выпустил моно серьгу в виде креста Святой Нино.

Серьга Грузинский крест дизайнера Гоги Никабадзе
photo: courtesy of Goga Nikabadze
Серьга "Грузинский крест" дизайнера Гоги Никабадзе

Украшение из серебра называется "Грузинский крест". Дизайн его лаконичен и прост – крест обвивает виноградная лоза.

Любопытно, что в последнее время религиозная тема в моде становится особенно популярной. Не так давно известный во всем мире дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия будучи главой бренда Vetements выпустил кожаные сумки, визуально сильно напоминающие Библию.

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© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
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Никабадзе — один из самых популярных грузинских дизайнеров. В 2000 году создал свою первую коллекцию под названием "Teenager". Никабадзе продолжает выпускать новые коллекции, каждый раз доказывая свой талант, а также уникальность и самобытность грузинской моды. Сам дизайнер говорит, что в работе у него нет секретов, он просто делает то, что чувствует, и передает свои эмоции в коллекциях.

Никабадзе очень популярен среди звезд российского шоу-бизнеса. В его нарядах появилась и известная актриса Светлана Светличная, телеведущие Эвелина Бледанс и Елена Летучая.

Крест святой Нино — христианская реликвия, крест, сплетеенный из виноградных лоз, который, по преданию, Богородица вручила святой Нине, перед тем как направить ее в Грузию. 

Темы:
Грузинские дизайнеры покоряют мир моды (229)


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