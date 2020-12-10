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Города мира. Баку

Грузинский фильм "Туннель" назвали лучшим в Азербайджане

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2175)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201210/250294698/Gruzinskiy-film-Tunnel-nazvali-luchshim-v-Azerbaydzhane.html

Это документальная картина о том, как один амбициозный проект модернизации "Грузинской железной дороги" кардинально изменил образ жизни людей из близлежащих сел

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Грузинский документальный фильм "Туннель" назван лучшей картиной на Международном фестивале документального кино DokuBaku (DokuBaku International Documentary Film Festival), говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии в Facebook.

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"Туннель" – 90-минутный фильм, рассказывающий о событиях, которые разворачиваются за последние шесть лет вокруг железнодорожной станции "Молити" на западе Грузии, в Харагаульском районе региона Имерети. Как только амбициозный проект модернизации "Грузинской железной дороги" был запущен, образ жизни населения близлежащих сел был перевернут с ног на голову.

Над созданием фильма "Туннель", съемки которого начались в 2014 году, работали журналист Нино Орджоникидзе и режиссер Вано Арсенишвили. К слову, вместе они уже сняли пять фильмов, но именно "Туннель" – это их дебют в полнометражном кино.

DokuBaku – независимый кинофестиваль, организованный группой кинематографистов. В рамках фестиваля традиционно проходят показы фильмов, мастер-классы, а также обсуждения и дебаты по социальным вопросам с участием местных и международных кинематографистов. Впервые смотр прошел в Баку в 2017 году.

В этом году из-за пандемии DokuBaku проходил в онлайн-формате. Для участия в нем поступило 250 заявок – 90 полнометражных картин и более 160 короткометражных кинолент из 53 стран. В состав жюри вошли специалисты из Азербайджана, Чехии, Турции, Ирана и других стран.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2175)


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