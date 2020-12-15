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Клубная индустрия Грузии просит финансовой помощи у государства

© CC0 / Pixabay
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2184)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20201215/250337750/Klubnaya-industriya-Gruzii-prosit-finansovoy-pomoschi-u-gosudarstva.html

Пандемийный кризис ударил по всем, исключений нет, трудно приходится сейчас и клубам, и объектам ночной индустрии. Могут ли и они рассчитывать на помощь государства?

ТБИЛИСИ, 15 дек - Sputnik. Представители клубной сферы и ночной жизни Грузии просят помощи правительства. С заявлением по этому поводу выступила Ассоциация "Единство культурной и творческой индустрий Грузии" и представители электронной музыки и клубной сцены, сообщает телеканал Rustavi 2.

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Как говорится в заявлении, обострение эпидемиологической ситуации в стране еще больше омрачило будущее электронной музыки и клубного сектора, поэтому ими разработан план спасения электронной музыки и творческой индустрии, который предлагается правительству.

"В результате ограничений, введенных для предотвращения распространения пандемии COVID-19, творческие отрасли Грузии, особенно неинституциональные культурные, развлекательные и социальные пространства, субъекты ночной экономики, организации, ассоциации и деятели искусства за эти десять месяцев столкнулись с серьезными проблемами, в том числе финансового плана. Ограничения на работу художественных и развлекательных пространств, клубов, фестивалей и художников не только остановили текущие культурные процессы в стране, но и подвергли тысячи сотрудников беспрецедентному риску и безнадежности", – говорится в заявлении ассоциации.

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Photo: courtesy of The National Museum
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Чтобы обеспечить постепенное развитие сектора весной 2021 года, "Единство культурной и творческой индустрий Грузии" после активных консультаций и углубленных исследований с представителями тбилисской клубной сцены, экспертами и участниками Глобального плана выживания ночной экономики (GNRP) разработали четырехступенчатый план действий по оказанию сфере чрезвычайной финансовой помощи.

"Цель документа – обратиться ко всем заинтересованным сторонам и работать вместе, чтобы спасти главный движущий сектор творческой индустрии и ночной экономики – современную клубную культуру Грузии и сцену электронной музыки", – говорится в заявлении.

Министр экономики Грузии Натия Турнава уже откликнулась на призыв Ассоциации "Единство культурной и творческой индустрий Грузии" и заявила, что готова к диалогу с представителями электронной музыки и клубного сектора, и обсуждению их проблем.

 

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2184)
Теги:
Пандемия, культура, Грузия


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