Из жизни ушел грузинский пианист и педагог Реваз Тавадзе

Музыкант вырастил не одно поколение прославленных пианистов, которые ежегодно становятся победителями международных конкурсов

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Заслуженный артист Грузии, профессор кафедры специального фортепиано Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили Реваз Тавадзе скончался на 83-м году жизни.

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Реваз Тавадзе вырастил не одно поколение прославленных пианистов. Один из его виртуозных учеников – молодой пианист, лауреат множества международных наград Георгий Гигашвили.

2019 წლის 21 დეკემბერი,საერთაშორისო ფესტივალი "საახალწლო მუსიკალური შეხვედრები". გიორგი გიგაშვილის სოლო კონცერტის... Опубликовано Sofia Khachapuridze Среда, 16 декабря 2020 г.

Помимо педагогической работы, он читал курс истории фортепиано в консерватории, который издался на диске. В 1981 году вышла монография Реваза Тавадзе "Об интерпретации и чтении музыкального текста".

Активно выступал с концертами, как с сольными программами, так и с оркестрами. С 1962 года является профессором кафедры специального фортепиано. В 1996-2003 годах успешно давал сольные концерты в городах Германии.