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Реваз Тавадзе

Из жизни ушел грузинский пианист и педагог Реваз Тавадзе

photo: Revaz Tavadze / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2199)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20201218/250384481/Iz-zhizni-ushel-gruzinskiy-pianist-i-pedagog-Revaz-Tavadze.html

Музыкант вырастил не одно поколение прославленных пианистов, которые ежегодно становятся победителями международных конкурсов

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Заслуженный артист Грузии, профессор кафедры специального фортепиано Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили Реваз Тавадзе скончался на 83-м году жизни.

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Реваз Тавадзе вырастил не одно поколение прославленных пианистов. Один из его виртуозных учеников – молодой пианист, лауреат множества международных наград Георгий Гигашвили.

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Опубликовано Sofia Khachapuridze Среда, 16 декабря 2020 г.

Помимо педагогической работы, он читал курс истории фортепиано в консерватории, который издался на диске. В 1981 году вышла монография Реваза Тавадзе "Об интерпретации и чтении музыкального текста".

Активно выступал с концертами, как с сольными программами, так и с оркестрами. С 1962 года является профессором кафедры специального фортепиано. В 1996-2003 годах успешно давал сольные концерты в городах Германии.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2199)


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