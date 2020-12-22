"Пусть праздники никогда не закончатся": Павлиашвили выпустил новогодний трек

Жаль только, что в ресторанах нынче не погулять от души и на корпоратив не сходить, сокрушаются подписчики артиста

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Российский артист Сосо Павлиашвили вместе с коллегой Алексеем Чумаковым представили новогоднюю песню "Праздничная". Мнения по поводу новой композиции Павлиашвили спросил и у своих подписчиков в Instagram.

Сосо Павлиашвили обвенчался со своей гражданской женой >>>

"Эту песню придумал, написал и создал артист #1, мой дорогой друг, брат и кум Алексей. Слушайте, пишите свои впечатления, и пусть праздники никогда не закончатся в вашей жизни!" – написал певец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сосо Павлиашвили (@soso_pavliashvili_official)

Судя по большинству положительных комментариев, подписчики довольны премьерой. "Вай, вай, вай... Какая классная, заразительная песня! Спасибо за позитив. Браво, Сосо, браво Алексей! Вы супер МУЖЧИНЫ!" – пишет восторженная pashaeva_dinara.

"Настрой дали классный на Новый год! Будем петь и танцевать! Спасибо вам огромное, низкий поклон вашему таланту! Спасибо Боженьке, что вы у нас есть. С наступающим", – пишет avedisyanm.

"Отличная песня! И в ресторанах на урааа зайдет! Жаль только, что в ресторанах нынче не погулять от души и на корпоратив не сходить!" – говорит advokat.elena.armavir.

Павлиашвили – популярный эстрадный певец, композитор и актер. В шесть лет он научился играть на скрипке. Позже начал выступать на конкурсах и концертах для талантливой молодежи. Был участником легендарного грузинского музыкального коллектива "Иверия". Всесоюзную популярность певцу принесла победа на фестивале в Юрмале в 1989 году.

Павлиашвили также многодетный папа. От первого брака у музыканта есть сын Леван. Ирина Патлах, вторая супруга, подарила своему возлюбленному двух дочерей – Елизавету и Сандру.