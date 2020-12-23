Валерий Меладзе стал тиктокером

Исполнитель, ставший мегапопулярным в соцсети еще до своего там появления, решил не отставать от молодежи и своих поклонников и "быть в тренде"

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Известный российский эстрадный певец грузинского происхождения Валерий Меладзе создал свою официальную страницу в популярной социальной сети TikTok.

​Меладзе и до своего там появления был очень популярным в соцсети. Молодежь часто делала тренды на песни Меладзе, не раз признаваясь в любви исполнителю. Одна из известных песен Меладзе "Иностранец" буквально взорвала соцсеть - на эту композицию вышло много забавных видеороликов.

В одном из видео, снятом перед концертом певца в Киеве, видно, как множество молодых людей поют именно этот хит Меладзе. Видео подписали: "Когда тренд вышел из под контроля".

​Видимо, из-за этой волны популярности на TikTok Валерий Меладзе решил присоединиться и порадовать своих поклонников. Пока на его странице 69 тысяч подписчиков, но первое видео уже набрало около 1,5 миллиона просмотров.

"Надеюсь, он станцует иностранца, иначе зачем это все", - так выглядит самый популярный комментарий на странице исполнителя, который уже набрал более 23 тысяч лайков.

Меладзе Валерий Шотаевич родился 23 июня 1965 года в Батуми. В 1989 году вместе со своим родным братом Константином Меладзе вошел в состав группы "Диалог", которую покинул в 1993 году. Впервые выступил сольно с песней "Не тревожь мне душу, скрипка" в 1992 году. В 1995 году вышел первый сольный альбом Валерия Меладзе "Сэра", моментально принесший ему славу. С самого начала и по сей день автором текстов, музыки и аранжировок всех песен Валерия является Константин Меладзе.

TikTok — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance. Запущенная летом 2018 года международная версия на данный момент является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений. В данный момент приложение достигло более 1 миллиарда пользователей из 150 стран.