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Показ коллекции Tako Mekvabidze в рамках недели моды Mercedes Benz Fashion Week

Судьба Fashion week Грузии – как борется с пандемией одна из самых успешных сфер страны

photo: Mercedes Benz Fashion Week Tbilisi / FB
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210112/250499709/Sudba-Fashion-week-Gruzii--kak-boretsya-s-pandemiey-odna-iz-samykh-uspeshnykh-sfer-strany.html

Когда ситуация вынуждает сменить реальное пространство на виртуальное, приходится подстраиваться и находить в новом формате свои плюсы и преимущества

Грузия в течение последних десяти лет серьезно заявила о себе в мире моды. Грузинские дизайнеры пользуются большой популярностью во всем мире. Однако пандемия коронавируса практически остановила работу этой сферы.

Журналист Натела Поцхверия
photo: Interview Russia / FB
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Особенно пострадали показы мод, которые собирали несколько сотен, а то и тысяч модниц, дизайнеров и байеров со всего мира. Тбилиси в год несколько раз становился центром внимания модного общества.

Последний Fashion Week прошел в Грузии осенью 2019 года. Тогда люди и не могли заподозрить, что судьбе самого модного мероприятия, да и всему человечеству, грозит опасность в лице пандемии коронавируса. Эпидемия отодвинула на задний план все, что не касается медицины и здоровья.

После того, как все осознали, что пандемия COVID-19 не пройдет ни с наступлением лета, ни через сезон, ни даже через год, грузинские дизайнеры решили прибегнуть к самому оправданному в подобной ситуации методу – онлайн-сервису. Именно в таком формате грузинские дизайнеры начали представлять свои коллекции.

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Дизайнер и певец Маркус Метревели считает, что показы без зрителей – это нечто новое и пока не совсем привычное, но даже в совершенно новом формате грузинским дизайнерам удалось представить свои коллекции креативно.

Грузинская модель Матильда Гварлиани
photo: Mathilda Mariam Gvarliani / FB
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Результат не заставил себя ждать и люди начали оценивать такие показы довольно положительно. Хотя виртуальный показ никогда не сможет конкурировать с полноценным мероприятиями со зрителями, журналистами, операторами и гостями.

"Что касается планов на будущее, то я очень надеюсь, что к весне у нас будет улучшение в плане эпидемиологического положения, и мы сможем вернуться к обычному режиму. Сможем увидеть коллекции, в том числе и мою, над которой я все еще работаю", – отметил Метревели.

По словам модельера, несмотря на все сложности прошедшего года, он не на секунду не останавливался. Готова новая песня по азиатским мотивам, весной намечаются съемки клипа, идет работа над новой коллекцией.

"Пандемия меня не остановила и не остановит. Если здоровье позволит, так и продолжу", – говорит Метревели.

Уже весной 2020 года сфера моды остановилась и замерла. В последнее время отрасль начала вновь просыпаться, устраиваются онлайн-показы, байеры стали активнее работать, начались продажи.

Ануки Арешидзе
photo: Anouki Areshidze / FB
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"В виртуальное пространство перемещаются не только показы мод. Вот я, например, была приглашена на онлайн-концерт Кети Мелуя. Все переходит на онлайн-режим. В какой-то момент ты понимаешь, что можешь иногда даже лучше работать в онлайн-формате. Это становится нормой", – говорит дизайнер Тако Меквабидзе.

С переходом показов мод на новую онлайн-платформу изменились и сами коллекции. Они стали другими. Дизайнеры поняли, что должны делать, чтобы спасти сферу, бизнес и моду. Произошла своеобразная адаптация моды, и дизайнеры подстраиваются под нужды клиентов.

"Конечно, спроса на такие наряды, на которые были раньше, нет и не будет до тех пор, пока мы полностью не вернемся к обычной жизни. Сейчас включен режим самосохранения и спасения", – заключила Меквабидзе.

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