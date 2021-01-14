13:03 14 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0077
  • 100 RUB4.4545
  • USD3.2909
Поиск
Новые футуристические очки бренда Davidsnow

Грузинский бренд Davidsnow выпустил очки по мотивам фрески "Сотворение Адама"

photo: Davidsnow / FB
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские дизайнеры покоряют мир моды (234)
4401
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/0e/250608896.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210114/250507830/Gruzinskiy-brend-Davidsnow-vypustil-ochki-po-motivam-freski-Sotvorenie-Adama.html

Страстью грузинского дизайнера является создание футуристических очков, которые отличаются нестандартными деталями и силуэтами

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Популярный грузинский бренд Davidsnow, который создает модные солнечные очки, выпустил новую серию трендового аксессуара.

Среди новой коллекции очков оказалась интересная серия, вдохновленная фреской Микеланджело "Сотворение Адама". Очки повторяют великий шедевр, ведь на стеклах можно увидеть узнаваемые две кисти рук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Davidsnow 🌪 დევიდსნოუ (@davidsnow_official)

"Рука Бога и Адама", так подписана работа на официальной странице бренда.

Любопытно, что в последнее время религиозная тема в моде становится особенно популярной. Не так давно известный во всем мире дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия, будучи главой бренда Vetements, выпустил кожаные сумки, визуально сильно напоминающие Библию.

Дизайнер Гога Никабадзе
photo: courtesy of Goga Nikabadze
Религиозная мода: дизайнер из Грузии выпустил серьгу в виде креста Св. Нино

Также грузинский дизайнер Гога Никабадзе выпустил моносерьги, которые напоминают крест Святой Нино.

Автором и руководителем бренда Davidsnow является молодой грузинский дизайнер Давид Папиашвили, студент Тбилисской государственной академии искусств им. А. Кутателадзе. Он работает на грузинском рынке уже год и, как видно, уже успел сильно полюбиться и зарубежным звездам.

Страстью Давида является создание футуристических очков. Дизайнерские очки Папиашвили отличаются своими нестандартными деталями, из-за чего очки стали узнаваемыми. В аксессуарах от Davidsnow уже появлялись всемирно известные певицы, такие как Били Айлиш, Биби Рекса, Дожа Кэт,Ники Минаж, блогер Чарли Дамелио, Соня Есьман и многие другие селебрити.

Темы:
Грузинские дизайнеры покоряют мир моды (234)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мировые достопримечательности. Новогодние украшения в столице Грузии. Мост Сан-Франциско
Мировые достопримечательности в Тбилиси: необычные украшения - фото
Как бабушка отправила в нокаут болезнь Паркинсона - видео
Как бабушка отправила в нокаут болезнь Паркинсона - видео
Больше миллиарда лари – как распределят бюджет мэрии Тбилиси
Больше миллиарда лари – как распределят бюджет мэрии Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться