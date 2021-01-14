Грузинский бренд Davidsnow выпустил очки по мотивам фрески "Сотворение Адама"

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Популярный грузинский бренд Davidsnow, который создает модные солнечные очки, выпустил новую серию трендового аксессуара.

Среди новой коллекции очков оказалась интересная серия, вдохновленная фреской Микеланджело "Сотворение Адама". Очки повторяют великий шедевр, ведь на стеклах можно увидеть узнаваемые две кисти рук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Davidsnow 🌪 დევიდსნოუ (@davidsnow_official)

"Рука Бога и Адама", так подписана работа на официальной странице бренда.

Любопытно, что в последнее время религиозная тема в моде становится особенно популярной. Не так давно известный во всем мире дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия, будучи главой бренда Vetements, выпустил кожаные сумки, визуально сильно напоминающие Библию.

Также грузинский дизайнер Гога Никабадзе выпустил моносерьги, которые напоминают крест Святой Нино.

Автором и руководителем бренда Davidsnow является молодой грузинский дизайнер Давид Папиашвили, студент Тбилисской государственной академии искусств им. А. Кутателадзе. Он работает на грузинском рынке уже год и, как видно, уже успел сильно полюбиться и зарубежным звездам.

Страстью Давида является создание футуристических очков. Дизайнерские очки Папиашвили отличаются своими нестандартными деталями, из-за чего очки стали узнаваемыми. В аксессуарах от Davidsnow уже появлялись всемирно известные певицы, такие как Били Айлиш, Биби Рекса, Дожа Кэт,Ники Минаж, блогер Чарли Дамелио, Соня Есьман и многие другие селебрити.