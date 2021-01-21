Перекрытие временной крыши западной части храма в Гелати завершено

Есть надежда, что дождевая вода и талый снег больше не будут повреждать уникальные фрески XII-XVI веков в храме Пресвятой Богородицы

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Перекрытие временной кровлей западной части главного храма Пресвятой Богородицы внутри Гелатского монастырского комплекса завершилось, говорится на Facebook странице Национального агентства по охране культурного наследия Грузии.

В одном из храмов Гелатского монастыря спасают уникальные фрески>>

Как заявляют в агентстве, завершился процесс восстановления поврежденного временного фрагмента кровли западной части храма, теперь ведется наблюдение за крышей и водопроводной системой монастырского комплекса. Фрагмент новой крыши укрепили структурно. Параллельно, во избежание возможных рисков, в следующие два дня будут проверены и укреплены все сегменты перекрытия.

По мнению гражданских активистов, о качестве проделанной работы пока говорить рано. Они требуют немедленного привлечения иностранных специалистов к процессу работ в Гелати.

Восстановлением главного храма Пресвятой Богородицы в Гелатском монастыре займется новая компания – "Багинети+". Компании же, которые занимались этими работами до нее – "Икорта 2007" и "Международный центр искусств", оштрафованы на 12 тысяч лари (более 3,6 тысячи долларов США) каждая за некачественную работу, что поставило под угрозу уничтожения уникальные фрески XII, XIV и XVI веков.

В марте 2020 года черепичная кровля главного храма Пресвятой Богородицы Гелатского монастырского комплекса близ Кутаиси стала протекать, и чтобы уберечь памятник от повреждений, черепичную крышу временно перекрыли жестью.

Временная жестяная крыша будет на храме до тех пор, пока поврежденная черепица нижних регистров здания не будет полностью заменена новой, качество которой будет подтверждено лабораторными исследованиями и заключениями экспертов.

Монастырский комплекс Гелати – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.