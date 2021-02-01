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Ушел "Орел" грузинской эстрады: лучшие песни Темура Циклаури

© photo: Sputnik / РИА Новости
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2242)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210201/250766021/Ushel-Orel-gruzinskoy-estrady-luchshie-ispolneniya-Temura-Tsiklauri.html

Грузия скорбит об уходе легендарного грузинского исполнителя Темура Циклаури, за жизнь которого последний месяц молилась вся страна

Sputnik Грузия выражает соболезнования семье выдающегося артиста и предлагает вспомнить и послушать одни из лучших исполнений певца.

"Когда я скучаю, скучает ли она по мне?.."

Любовь, пылкие сильные чувства, семья, родина - были одними из самых любимых тем в творчестве известного артиста.

"Пока мама жива, приласкайте матерей"

Одна из самых трогательных песен Циклаури. Композиция написана на музыку К. Шихашвили и стихи Ш. Кванталиани. 

"Друг"

Песня о жизни, совести, настоящей дружбе и любви - истинных принципах жизни самого Темура Циклаури. 

"Остановите Землю, я схожу"

Темур Циклаури – с 1967 года артист Грузинской филармонии. С 1967 по 1972 год выступал с ансамблем "Цицинатела", с 1972 года – солист ансамбля "Иверия".

"Куда девались дни нашей любви..."

"Я та улица, по которой ты ходишь. Я тот сад, где ты отдыхаешь. Я твой сон, я охранник твоих сновидений. Я тот ветер, который пробуждает тебя. Я тот родничок, что утоляет твою жажду..." - здесь без комментариев.

Покойтесь с миром, маэстро!

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2242)


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