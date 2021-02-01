Ушел "Орел" грузинской эстрады: лучшие песни Темура Циклаури

Sputnik Грузия выражает соболезнования семье выдающегося артиста и предлагает вспомнить и послушать одни из лучших исполнений певца.
"Когда я скучаю, скучает ли она по мне?.."
Любовь, пылкие сильные чувства, семья, родина - были одними из самых любимых тем в творчестве известного артиста.
"Пока мама жива, приласкайте матерей"
Одна из самых трогательных песен Циклаури. Композиция написана на музыку К. Шихашвили и стихи Ш. Кванталиани.
"Друг"
Песня о жизни, совести, настоящей дружбе и любви - истинных принципах жизни самого Темура Циклаури.
"Остановите Землю, я схожу"
Темур Циклаури – с 1967 года артист Грузинской филармонии. С 1967 по 1972 год выступал с ансамблем "Цицинатела", с 1972 года – солист ансамбля "Иверия".
"Куда девались дни нашей любви..."
"Я та улица, по которой ты ходишь. Я тот сад, где ты отдыхаешь. Я твой сон, я охранник твоих сновидений. Я тот ветер, который пробуждает тебя. Я тот родничок, что утоляет твою жажду..." - здесь без комментариев.
Покойтесь с миром, маэстро!