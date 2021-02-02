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Премия Саба

Главная литературная премия Грузии начала прием заявок

photo: courtesy of Publishing House SABA / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2245)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210202/250772170/Glavnaya-literaturnaya-premiya-Gruzii-nachala-priem-zayavok.html

Ежегодная литературная премия "Саба" оценивает литературный процесс за прошедший год и выявляет лучших авторов

ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. Литературная премия "Саба" начала прием заявок для конкурса, который в этом году проведется в девятнадцатый раз.

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© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
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Авторы и издатели уже могут подавать книги на конкурс. Для подачи заявки необходимо заполнить электронную заявку на сайте saba.com.ge. Заявки принимаются до 23 февраля, после чего члены жюри "Саба" приступят к просмотру книг и оценке прошлогоднего "литературного урожая".

В 2021 году жюри выберет лучшие книги и авторов в 9 номинациях: лучший роман, лучший поэтический сборник, лучший сборник прозы, лучшая пьеса, лучший литературный дебют, лучшая литературная критика, лучшее эссе и документальная проза, лучший грузинский перевод зарубежного произведения.

Список конкурсных работ будет опубликован в марте. Также параллельно с конкурсом электронные версии этих книг будут размещены на SABA Reader, и читатели смогут их прочитать онлайн.

В этом году финалисты конкурса будут объявлены в июле, а церемония награждения состоится осенью. Ежегодная литературная премия "Саба" оценивает литературный процесс за прошедший год и выявляет лучших авторов.

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Инициаторами проведения конкурса являются поэт Рати Амаглобели и писатель-сценарист Дато Турашвили. Вместе с несколькими единомышленниками в 2002 году они обратились к бизнесмену Мамуке Хазарадзе с предложением учредить совместную независимую литературную премию, а уже через год, в апреле 2003 года, в Международный день книги состоялась первая церемония вручения премии "Саба".

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2245)


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