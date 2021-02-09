Специалисты ЮНЕСКО помогут в реставрации храма в Гелати

Справиться с протекающей черепичной крышей храма Пресвятой Богородицы грузинские специалисты так и не сумели, теперь вся надежда на зарубежных экспертов

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Специалисты Центра всемирного наследия ЮНЕСКО прибудут в Грузию весной и окажут помощь в реставрации храма Пресвятой Богородицы в Гелатском монастырском комплексе, об этом сообщил журналистам генеральный директор Национального агентства по охране культурного наследия Николоз Антидзе.

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По словам Антидзе, специалисты ЮНЕСКО осмотрят памятники и дадут рекомендации по его восстановлению. В данный момент агентство ежедневно поддерживает контакты с Центром всемирного наследия ЮНЕСКО по этому вопросу.

Как отметил Антидзе, агентство поменяло компанию, которая уже не может выполнять свои обязанности по реставрации крыши храма, а процессы перенесены в правовое поле.

"Теперь главное – дождаться международных экспертов. Мы ожидаем специалистов, которые будут ориентированы конкретно на крышу храма, поскольку у крыши сегодня есть некоторые проблемы. После полного восстановления храма проблема с крышей была очень неприятной. После полной реабилитации проблемы в храме создает протекающая черепичная крыша. Поэтому нам необходимы советы специалистов, как исправить положение и в какие сроки. Компания, которая возьмется за работы, будет последовательно следовать их рекомендациям", – сказал Антидзе.

В марте 2020 года черепичная кровля главного храма Пресвятой Богородицы Гелатского монастырского комплекса близ Кутаиси стала протекать, и чтобы уберечь памятник от повреждений, черепичную крышу временно перекрыли жестью.

Временная жестяная крыша будет на храме до тех пор, пока поврежденная черепица нижних регистров здания не будет полностью заменена новой, качество которой будет подтверждено лабораторными исследованиями и заключениями экспертов.

Монастырский комплекс Гелати – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.