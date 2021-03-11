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Режиссер Георгий Сихарулидзе

Фильм грузинского режиссера "Паноптикум" выиграл грант в Италии

photo: George Sikharuslidze / FB
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210311/251138617/Film-gruzinskogo-rezhissera-Panoptikum-vyigral-grant-v-Italii.html

Фильм грузинского режиссера получил финансирование наряду с работами таких режиссеров, как Пьетро Марчелло, Ежи Сколимовский и других

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Полнометражный художественный фильм "Паноптикум" грузинского режиссера Георгия Сихарулидзе выиграл грант Фонда министерства культуры Италии, сообщается на Facebook-странице студии 20 Steps Productions

Награды Берлинского международного кинофестиваля Берлинале
© AFP / HANNIBAL HANSCHKE
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Картина стала победителем Фонда копродукции министерства культуры. Как отмечают в киностудии, этот успех оказался радостным вдвойне, поскольку проект получил финансирование наряду с работами таких режиссеров, как Пьетро Марчелло, Ежи Сколимовский и других.

"Большое спасибо итальянскому партнеру Луке Кабриолу, а также Министерству культуры Италии Ministero della cultura за их доверие и поддержку", – сказано в сообщении компании 20 Steps.

С проектом фильма "Паноптикум" (Panopticon), который исследует подростковую сексуальность и христианский фундаментализм в постсоветской Грузии, Георгий Сихарулидзе был представлен в специальной программе Каннского фестиваля Cinefondation в 2019 году.

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Георгий Сихарулидзе родился в Тбилиси в 1988 году. В возрасте 18 лет поехал учиться в США, где получил степень бакалавра в области теории кино в Нью-Йоркском университете и степень магистра изящных искусств по кинорежиссуре в Колумбийском университете. В Северо-западном университете читал лекции "Кинорежиссура" и "Психоанализ и кино".

Сихарулидзе – автор короткометражных фильмов "Рыба, которая утонула" (2014) и "Красные яблоки" (2016), а также полнометражного фильма "Новый год" (2018).

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