Параджанов "ожил" в Грузии: в честь режиссера в Тбилиси посадили гранатовое дерево

Магия и загадочность Параджанова, его харизма и колоритность - все это сегодня вспомнили друзья и коллеги великого режиссера на его родине, в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 17 мар – Sputnik. Гранатовое дерево в память о культовом режиссере и выдающемся тбилисце Сергее Параджанове посадили в Тбилисском Ботаническом саду в среду, 17 марта.

© Sputnik / STRINGER В Тбилисском Ботаническом саду посадили гранатовое дерево в память о режиссере Серго Параджанове

Место, где проходила торжественная церемония, а именно аллея Тонино Гуэрра, также имело особый смысл и несло символическую нагрузку. Ведь, по словам организатора мероприятия, режиссера Хосе Маджинере, Параджанов и Гуэрра были друзьями.

© Sputnik / STRINGER В Тбилисском Ботаническом саду посадили гранатовое дерево в память о режиссере Серго Параджанове

"Тонино Гуэрра и Серго Параджанов были друзьями. Когда Серго приезжал, он всегда приходил к нему. Они будут вместе и сейчас. Теперь каждое 17 марта мы будем приходить и навещать это дерево. Мы решили сделать это традицией", - сказал в Sputnik Грузия Маджинере.

© Sputnik / STRINGER В Тбилисском Ботаническом саду посадили гранатовое дерево в память о режиссере Серго Параджанове

Оказалось, что помимо этого саженца есть еще четыре. Их история такова - три года назад в Доме дружбы Тбилиси проходила премьера фильма "Серго Параджанов – маэстро красоты", куда принесли плоды граната, один из которых и был подарен Хосе. Мужчина вырастил из него саженцы, которые теперь будут посажены в разных местах грузинской столицы.

© Sputnik / STRINGER В Тбилисском Ботаническом саду посадили гранатовое дерево в память о режиссере Серго Параджанове

Интересно, что каждый саженец назовут именами актрис, снимавшихся в картинах Параджанова. К примеру, саженец в Тбилисском Ботаническом саду зовут Байя - в честь грузинской актрисы Байи Двалишвили, которая снялась в фильме Параджанова "Ашик-Кериб".

"Параджанов - краеугольный камень кино"

Хосе Маджинере - автор серии документальных картин "Беседы о Параджанове" о великом режиссере. В его фильмах люди, знакомые с Серго Параджановым, рассказывают интересные истории, связанным с легендой кино.

© Sputnik / STRINGER В Тбилисском Ботаническом саду посадили гранатовое дерево в память о режиссере Серго Параджанове

В документальном сериале снимались как грузинские культурные деятели (Роберт Стуруа, Гия Канчели, Лана Гогоберидзе, Автандил Варсимашвили и другие), так и зарубежные.

"Я думаю, это такая фигура в кино, как краеугольный камень, - рассказывает Хосе. - Если ты вошел в мир кино, невозможно обойти этот камень, надо к этому камню прийти. Параджанов и есть этот краеугольный камень, который совершил революцию в кино.

Вы знаете, американское кино? Они снимают восьмерки, маленький план, крупный, а Параджанов никуда не спешит и не пытается сделать какой-то эффект, чтобы тебе понравиться. Он берет смыслом. Он был очень большой, красивой личностью и украшал Тбилиси. Я думаю, он достоен большого внимания сегодня".

В конце своей речи режиссер признался, что желает, чтобы в Тбилиси появился Центр культуры Параджанова. Но, поскольку все памятные вещи и экспонаты, связанные с Параджановым, хранятся в Ереване, то он готов передать Армении в подарок и свои фильмы, посвященные маэстро.

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