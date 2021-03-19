"Город ожидания": в Тбилиси открывается "любвеобильная" выставка-продажа

Это экспозиция о любви, которая, по словам автора картин, "является всеобъемлющей и величайшей силой из всех"

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Выставка-продажа грузинского художника Эльдара Кавшбая "The Waiting City..." ("Город ожидания") откроется в галерее Arttent ТЦ Tbilisi Mall в субботу, 20 марта.

Это будет экспозиция о любви, которая, по словам автора работ, "является всеобъемлющей и величайшей силой из всех".

"Ее свойство - надежда... Когда надежда трансформируется в веру, основанную на могущественной любви, она становится всемогущей энергией и изменяет реальность. Были "закрытые зонтики", "был запретный город", но не было отчаяния. Прошло время, и город моей любви ожил во мне, зонтики развернулись в ожидании. Наш город ждет нас, и мы не разочаруем, мы вернемся..." - говорит о своей выставке Кавшбая.

У посетителей 20 и 21 марта будет возможность не только посмотреть работы художника, но и вживую увидеть мастер-класс по рисованию живописца и его студентов. Выставка будет проходить до 30 марта.

Эльдар Кавшбая окончил Сухумское художественное училище, затем Тбилисскую художественную академию. Является членом Союза художников и международной организации GEFA. Его выставки успешно проходят в разных странах Грузии и за рубежом.

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