19:55 19 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9758
  • 100 RUB4.5178
  • USD3.3298
Поиск
Сердечки на двери одного из магазинов в центре грузинской столицы

"Город ожидания": в Тбилиси открывается "любвеобильная" выставка-продажа

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Культурная жизнь Грузии (2289)
41 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210319/251219802/Gorod-ozhidaniya-v-Tbilisi-otkryvaetsya-lyubveobilnaya-vystavka-prodazha.html

Это экспозиция о любви, которая, по словам автора картин, "является всеобъемлющей и величайшей силой из всех"

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Выставка-продажа грузинского художника Эльдара Кавшбая "The Waiting City..." ("Город ожидания") откроется в галерее Arttent ТЦ Tbilisi Mall в субботу, 20 марта.

Это будет экспозиция о любви, которая, по словам автора работ, "является всеобъемлющей и величайшей силой из всех".

Майя Навериани
photo: Georgian National Museum / FB
Туристы новой волны: в Тбилиси проходит выставка о туризме в условиях пандемии

"Ее свойство - надежда... Когда надежда трансформируется в веру, основанную на могущественной любви, она становится всемогущей энергией и изменяет реальность. Были "закрытые зонтики", "был запретный город", но не было отчаяния. Прошло время, и город моей любви ожил во мне, зонтики развернулись в ожидании. Наш город ждет нас, и мы не разочаруем, мы вернемся..." - говорит о своей выставке Кавшбая.

У посетителей 20 и 21 марта будет возможность не только посмотреть работы художника, но и вживую увидеть мастер-класс по рисованию живописца и его студентов. Выставка будет проходить до 30 марта.

Эльдар Кавшбая окончил Сухумское художественное училище, затем Тбилисскую художественную академию. Является членом Союза художников и международной организации GEFA. Его выставки успешно проходят в разных странах Грузии и за рубежом.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2289)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снимок The World Is Going Upside Down канадского фотографа Thomas Vijayan, занявший первое место в категории Animals in their habitat и ставший победителем конкурса World Nature Photography Awards 2020
Лучшие снимки дикой природы: победители конкурса World Nature Photography Awards 2020
SOS! Рядом с Тбилиси умирает озеро, рыба выбрасывается на берег - что происходит в Кумиси?
SOS! Рядом с Тбилиси умирает озеро, рыба выбрасывается на берег - что происходит в Кумиси?
Почем сигареты в Грузии и других странах бывшего СССР
Почем сигареты в Грузии и других странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться