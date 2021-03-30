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Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани

В сфере культуры Грузии появится новый реестр

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2303)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210330/251322764/V-sfere-kultury-Gruzii-poyavitsya-novyy-reestr.html

Тея Цулукиани ранее анонсировала реформы в сфере искусства. В частности, глава Минкульта объявила о создании нового Кодекса культуры и обновлении устаревших правовых норм

ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. В Грузии появится реестр для мастеров, работающих с культурными памятниками, об этом в эфире телеканала Imedi сказала министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.

Теа Цулукиани
photo: Government of Georgia / FB
В сфере культуры Грузии грядут реформы - министр

По ее словам, в новый реестр войдут каменщики и другие мастера.

"Говорят, что в стране нет кузнецов, но есть мастера по камню и так далее, из которых мы должны создать реестр. Ожидается, что через год мы будем готовы к тому, что министерство проведет свою сертификацию. И всеми памятниками будут заниматься люди, которые являются профессионалами в этой области, и не будут их ремонтировать, а проводить настоящую реставрацию", – сказала министр.

Ранее Тея Цулукиани анонсировала реформы в сфере культуры. В частности, глава Минкульта объявила о создании нового Кодекса культуры и обновлении устаревших правовых норм. Министр отметила, что этим делом она поручила заняться своему заместителю Иосебу Багатурия.

Депутат Тея Цулукиани 19 марта была назначена министром культуры, спорта и молодежи. Первым заместителем министра является дипломат Каха Сихарулидзе, заместителями – Сосо Гиоргадзе и Иосеб Багатурия.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2303)

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