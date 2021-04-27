"Горе всей Грузии!": страна скорбит по Кахи Кавсадзе

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Соболезнования по поводу смерти легендарного грузинского актера Кахи Кавсадзе выражают первые лица Грузии.

Не стало грузинского Дон Кихота – скончался легендарный Кахи Кавсадзе>>

Кахи Кавсадзе скончался сегодня на 86 году жизни. В конце ноября 2020 года ему диагностировали коронавирус. После выздоровления актера выписали из клиники. Позже, в связи с ухудшением состояния здоровья, Кахи Кавсадзе снова госпитализировали. За его жизнь боролись врачи Первой университетской клиники.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поделилась видео на своей Facebook странице, где Кахи Кавсадзе вместе с "Грузинскими голосами" поет "Мравалжамиер".

"Господин Кахи! Я прощаюсь с вами с большой печалью", – написала Зурабишвили.

Свои соболезнование семье актера и всей грузинской общественности выразил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Мне очень жаль, что сегодня нас покинул еще один великий грузин. Кахи Кавсадзе – настоящий народный артист, любимец всех грузин, он стал легендой при жизни. Его незабываемые роли заслужили признание всех поколений, поэтому грузинский народ удостоил его большой наградой – величайшей любовью", – сказал Гарибашвили.

Минутой молчания память Кавсадзе почтили и депутаты парламента Грузии.

"От имени всего парламента хочу выразить соболезнования его семье и близким", – сказал вице-спикер Гия Вольский.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе сказал, что ему больно осознавать смерть этого человека.

"Мне очень жаль, и мне больно говорить эти слова – Кахи Кавсадзе, всеми любимого человека, выдающегося колоритного актера, почетного гражданина Тбилиси, просто нашего старшего товарища больше нет с нами. Это человек, оставивший неизгладимый след не только своими необычными ролями и артистизмом, но прежде всего своим достоинством, личным обаянием. Трудно найти слова утешения для его семьи, друзей, сограждан. Я разделяю горе всей Грузии!" – написал Каха Каладзе в Facebook.

Министерства культуры, спорта и молодежи написало публикацию, посвященную Кахи Кавсадзе, где отмечается, что смерть артиста – большая утрата для Грузии.

"Всеми любимый актер создал множество запоминающихся и характерных ролей, и оставил неизгладимый след в истории грузинского театра и кино. Персонажи, которых он воплощает, пользуются огромной любовью в народе, что является безоговорочным признанием творческих способностей актера. Смерть Кахи Кавсадзе – большая утрата для грузинской культуры", – говорится в сообщении министерства.

Национальный театр имени Шота Руставели, в котором на протяжении десятилетий работал Кахи Кавсадзе, также выразил глубокую скорбь в связи со смертью гениального грузинского актера.

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