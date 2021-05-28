Фестиваль литовского кино и культуры открывается в Тбилиси

Цель фестиваля - отразить уникальность литовской культуры, кинематографа и музыки. Это мероприятие - подарок Литвы городу Тбилиси по случаю Дня независимости Грузии

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Фестиваль литовского кино и культуры под названием "Окно в Литву" откроется в амфитеатре столичного парка "Мзиури" в пятницу, 28 мая, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.

Двухдневный фестиваль пройдет в столице Грузии впервые и представит литовскую культуру, искусство, спорт и народные традиции.

У посетителей будет возможность послушать композиции, основанные на сочетании современной литовской музыки и многоголосных песен в исполнении местных музыкантов и Виктораса Диавары, члена литовской группы Skamp. Кроме того, состоятся показы литовских фильмов под открытым небом и встречи с кинематографистами.

В программе - документальный фильм режиссера Гедре Зицките "Как мы сыграли революцию", дебютный фильм "Summer Survivors" грузинского режиссера Марии Кавтарадзе, живущей в Литве, и картина Мариуса Маркявичюса о роли спорта в восстановлении независимости Литвы.

Цель фестиваля - отразить уникальность литовской культуры, кинематографа и музыки. Это мероприятие - подарок Литвы городу Тбилиси по случаю Дня независимости Грузии.

Двухдневный фестиваль организован литовскими землячествами "Лаба" и "Рута". Мероприятие финансирует Совет по культуре Литвы и Посольство Литовской Республики в Грузии. Официальный партнер фестиваля - мэрия Тбилиси.

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