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Теа Цулукиани

Грузинский Минкульт призвал артистов эстрады к сотрудничеству

photo: Government of Georgia / FB
Культура
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Sputnik Грузия
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Цулукиани предложила представителям грузинской эстрады развивать культуру в регионах и чаще ездить туда с гастролями

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани предложила представителям грузинской эстрады активно участвовать в проектах министерства.

Глава ведомства провела рабочую встречу с грузинскими исполнителями. На ней речь шла о приказе министра от 3 июня - он об условиях и правилах финансирования продвижения мероприятий, проектов, реализуемых в сфере культуры. Было отмечено, что приоритетом министерства является повышение доступа к культуре, особенно в регионах.

Сцена из балета Джорджа Баланчина
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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Цулукиани также призвала музыкантов принять участие в объявленных министерством конкурсах и спланировать гастроли в регионы, что, с одной стороны, расширит доступ к культуре, а с другой - снизит ущерб, нанесенный артистам пандемией коронавируса.

Ранее Тея Цулукиани определила 12 приоритетных направлений в области культуры, которые профинансирует ведомственный бюджет. Среди них - продвижение грузинской книги и литературы, содействие развитию грузинского театра и театрального искусства, содействие развитию профессионального музыкального искусства в Грузии.

Также в приоритетном списке министерства продвижение грузинского кино, развитие изобразительного и современного искусства, поощрение художественного образования, популяризация грузинского фольклора, доступность культуры, проведение важных культурных мероприятий и фестивалей, проведение инновационных и свободных проектов, содействие исследовательской деятельности и снижение ущерба, нанесенного пандемией коронавируса культуре.

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Теги:
Грузия, Тея Цулукиани, Министерство культуры и спорта Грузии

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