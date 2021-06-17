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Тбилисский Музей грузинского изобразительного искусства

"30 лет – абстракция и декады": в Тбилиси открывается необычная выставка об истории Грузии

photo: courtesy of Georgian Museum of Fine Arts
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2393)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20210617/252046434/30-let--abstraktsiya-i-dekady-v-Tbilisi-otkryvaetsya-neobychnaya-vystavka-ob-istorii-Gruzii.html

Экспозиция покажет уникальные живописные полотна, а также документальные фотографии из "Грузинформа". В фокусе – новейшая история Грузии

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Выставка под названием "30 лет – абстракция и декады", которая объединяет работы грузинских художников и фотографов, открывается в Грузинском музее изобразительных искусств в пятницу, 18 июня, сообщают организаторы.

Работы каждого живописца и мастера фотоискусства в экспозиции представлены как обобщенный подраздел истории независимой Грузии, а именно – периода последних 30 лет.

Дворец искусств Art Palace
© photo: Sputnik / Natia Tserekidze
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Это как живописные полотна, так и документальные фотографии из фонда грузинского информационно-аналитического агентства "Грузинформ".

"Историко-визуальное повествование носит исключительно эмоциональный и ассоциативный характер, без специфического акцента или пафосного заряда – зритель субъективно видит и воспринимает новейшую историю Грузии. Документальный материал чрезвычайно обобщен и поэтичен, хотя работы отражают реальные факты", – говорится в анонсе выставки.

Экспозиция объединяет работы художников и фотографов: Джипсона Хундадзе, Темо Джапаридзе, Александра Бандзеладзе, Лейлы Шелия, Отара Чхартишивили, Юрия Беришвили, Ираклия Парджиани, Гиви Киквадзе, Шахвалада Айвазова, Феликса Кримски и Бондо Дадвадзе.

Выставка будет проходить до 18 июля включительно по адресу проспект Шота Руставели, 7. Посещение свободное. 

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2393)

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