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Вино наливают из бутылки в бокал

Черноморский винный фестиваль пройдет в Батуми

© photo: Sputnik / Alexey Mal'gavko
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2394)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210617/252048532/Chernomorskiy-vinnyy-festival-proydet-v-Batumi.html

Вино, блюда традиционной грузинской кухни, музыка и развлечения для детей - Батуми принимает вкусный фестиваль

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Второй по счету Черноморский винный фестиваль состоится в курортном Батуми (Аджария) с 6 по 8 августа, говорится на странице организаторов в соцсети Facebook.

Грузинское вино
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Отмечается, что на фестивале будут представлены до 50 предприятий традиционного промысла. Также у гостей будет возможность приобрести уникальные сорта грузинского вина.

Помимо этого, организаторы предлагают попробовать на фестивале блюда традиционной кухни Грузии и других стран. Развлечение смогут найти и дети, так как для них на фестивале будет обустроено развлекательное пространство, устроены различные розыгрыши и конкурсы.

Музыкально фестиваль будут сопровождать известные грузинские артисты.

Ожидается, что мероприятие посетят представители правительства Аджарской Автономной Республики, министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, а также Федерации гостиниц и ресторанов Грузии и другие гости. Партнерами Черноморского винного фестиваля являются мэрия Батуми и Батумский бульвар.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2394)

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