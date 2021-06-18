В Грузии учредили фестиваль перформанса в честь поэта Зураба Ртвелиашвили

Известный грузинский поэт и перформансер Зураб Ртвелиашвили ушел из жизни в 2021 году после тяжелой болезни

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Министр культуры, спорта и по делам молодежи Грузии Тея Цулукиани объявила об учреждении Международного фестиваля перформанса имени поэта Зураба Ртвелиашвили.

По словам Цулукиани, министерство культуры поддержало инициативу друга и коллеги поэта Зураба Ртвелиашвили Ираклия Какабадзе и приняло решение об учреждении фестиваля при поддержке ведомства и международных партнеров. Первый такой фестиваль состоится осенью этого года. Приз фестиваля будет вручен победителю в день рождения Ртвелиашвили – 16 октября.

"До 2012 года Зураб Ртвелиашвили боролся с несправедливостью и системными преступлениями против людей со стороны правительства стихами и перформансами. Наш долг – уважать его искусство и почтить память, а также еще раз показать, что искусство непобедимо в борьбе со всеми режимами", – сказала Тея Цулукиани.

По словам министра, зарождение в Грузии международного фестиваля перформанса Зураба Ртвелиашвили – важная художественная новинка.

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Его главная цель – популяризация грузинского перформанса на международном уровне и ознакомление грузинского общества с перформансами зарубежных исполнителей.

В фестивале будут принимать участие поэты, музыканты, актеры, художники, работающие в области визуального и мультимедийного искусства, а также другие художники, которым будет предоставлена ​​возможность представить свое творчество.

Зураб Ртвелиашвили родился в 1967 году в Караганде (Казахстан). В 90-е годы он исполнял поэтические перформансы с Давидом Чихладзе, Шотой Иаташвили и другими.

В 2010 году Ртвелиашвили получил политическое убежище в Швеции, где много лет жил и активно занимался творчеством. Среди его известных стихотворений "Апокрифы", "Их воля…", "Я – виноградник", "Ода свободе", "Молитва святых волков" и другие. В 2018 году получил литературную премию Саба за книгу "Диктатура поэзии".

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