Гробницу грузинского царя Левана Багратиони нашли в Греми

ТБИЛИСИ, 30 июн – Sputnik. Гробница грузинского царя Левана Багратиони была обнаружена в ходе археологической экспедиции Национального музея в храме Архангела в Греми (регион Кахети).

Царская усыпальница была найдена во время археологических раскопок в юго-западном углу зала храма, перед нарисованным изображением царя Левана. Наряду с останками в гробнице обнаружено несколько изделий XVI века.

"Согласно историческим источникам и легендам, в том числе писаниям Вахушти Багратиони, эта великая фигура должна была быть похоронена в комплексе Храма Архангелов, построенного его собственными усилиями в городе Греми, но конкретное расположение этого места упокоения было неизвестно", - говорится в сообщении Нацмузея.

Первоначальная антропологическая оценка обнаруженных останков не противоречит мнению о том, что они принадлежали царю Левану, отмечают специалисты. Для окончательной идентификации над фрагментами найденных останков и других образцов, взятые из гробницы, проведут экспертные исследования в научно-исследовательских институтах Национального музея Грузии, а также в специализированных лабораториях за рубежом.

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Леван (1504—1574) — царь Кахети, сын царя Георгия II. Из династии Багратионов. Во время правления царя Левана вражеских нашествий не происходило, вследствие чего страна экономически окрепла, особенно города Греми и Базари.

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