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Несколько заповедников Грузии могут стать памятниками ЮНЕСКО

© photo: Sputnik / Igor Onuchin
Культура
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Темы:
Imedi – Имеди грузинское онлайн ТВ (246)
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Как рассказали в Министерстве природы Грузии, ответ от организации власти ждут примерно в 20 числах июля

ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Власти Грузии подали заявку в ЮНЕСКО на признании ряда заповедников памятниками природного наследия и ждут положительного ответа, заявила замглавы Минприроды Нино Тандилашвили в эфире телеканала Imedi.

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В список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО попадают уникальные территории, которые важно сохранить в первозданном виде. Сейчас в списке более 200 памятников природы.

Как заявила Тандиашвили, Грузия обратилась в ЮНЕСКО признать такими памятниками национальные парки Мтирала и Колхиды и охраняемые территории Кинтриши и Кобулети. Все эти территории находятся у черноморского побережья на территории древней Колхиды.

"У нас есть позитивный сигнал от ЮНЕСКО. Примерно в 20 числах июля мы ждем окончательного решения ЮНЕСКО, что Колхидские территории будут признаны на международной арене, как особенные территории со своим природным богатством и биоразнообразием", – сказала Тандиашвили.

Она отметила, что после признания всемирным природным наследием заповедники и парки будут привлекать больше туристов и способствовать развитию экономики.

Кандидаты на список ЮНЕСКО:

  • Парк Мтирала

Национальный парк Мтирала находится в 25 км от Батуми и отличается уникальным биомногообразием. Мтирала (в переводе с грузинского – "плачущий") такое название получил из-за частых дождей. Необычный ландшафт, утопающая в зелени природа, удивительные водопады, чистый воздух – это далеко не все, чем покоряет этот парк.

В парке "Мтирала" растут уникальные растения, не имеющие аналогов во всем мире, а также обитают разные животные, в том числе барсук, ласка, волк, заяц-русак, белка, кавказская саламандра и другие

  • Колхидский национальный парк

Колхидский национальный парк Грузии расположен в регионе Самегрело Земо Сванети на западе страны, в Колхидской низменности. Парк охватывает прибрежные районы на востоке Чёрного моря и бассейн озера Палеостоми.

В состав парка входят Колхидские болота, являющиеся остатком реликтовой тропической и субтропической экосистемы, существовавшей в Евразии 10 миллионов лет назад. В парке находятся места зимовья некоторых перелётных птиц, для большинства из которых он является промежуточной остановкой. В парке обитают вальдшнеп, кроншнеп, хохлатая чернеть, белолобый гусь, лебедь-кликун, лебедь-шипун, кудрявый пеликан, большой подорлик, колхидский фазан. Кроме того, 16 видов млекопитающих являются для парка эндемичными, в том числе восточноевропейский ёж, кавказский крот и несколько видов летучих мышей.

  • Охраняемые территории Кобулети

Охраняемые территории Кобулети были созданы для сохранения уникальных водно-болотных экосистем международного значения, особенно мест обитания водоплавающих птиц, как ценного природного наследия. Эти торфяники расположены в Аджарской Автономной Республике и включают северо-восточную часть прибрежной равнины Кобулети, отличающейся разнообразием водоплавающих птиц и растений.

  • Охраняемые территории Кинтриши

Охраняемые территории Кинтриши расположены в Аджарии, в ущелье реки Кинтриши и в центре села Цхемловани и горы Хино. В заповеднике сохранилось много эндемичных и реликтовых видов растений третичного периода.

Темы:
Imedi – Имеди грузинское онлайн ТВ (246)

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