Вечер памяти Резо Габриадзе и Гии Канчели пройдет в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Вечер памяти в честь выдающихся грузинских деятелей культуры – режиссера и сценариста Резо Габриадзе и композитора Гии Канчели пройдет 25 июля в тбилисском театре имени Шота Руставели.

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На вечере аудитория услышит произведения из цикла "Письма к друзьям" в версии для трубы и струнного оркестра. Выступать будет Тбилисский молодежный оркестр.

Цикл музыкальных произведений "Письма к друзьям" разделены на четыре группы – "Музыканты", "Кинематограф", "Театр Руставели" и "Близкие друзья". Они посвящаются таким легендарным личностям, как Георгий Данелия, Вахтанг Кикабидзе, Нани Брегвадзе, Резо Габриадзе, Джансуг Кахидзе и многим другим.

Мировая премьера "Писем к друзьям" Канчели состоялась в мае 2017 года в Тбилиси на музыкальном фестивале Alla Kontrapunkt. Это произведение является плодом творчества двух выдающихся композиторов Гии Канчели и Дмитрия Шостаковича.

Легендарный грузинский композитор, пианист и педагог, "маэстро тишины" Гия Канчели ушел из жизни в 2019 году в возрасте 85 лет. Канчели является обладателем многих премий и званий. Был Народным артистом Грузинской ССР и Народным артистом СССР, обладателем Государственной премии Грузии, а также премии "Ника" за лучшую музыку к фильму "Кин-дза-дза". Был кавалером Ордена Чести, Почетным гражданином Тбилиси и Академиком Российской академии кинематографических искусств "Ника".

Резо Габриадзе скончался в июне 2021 года. Известный художник, сценарист, режиссер и скульптор, основатель Тбилисского театра марионеток (1981 год). Помимо постоянных занятий живописью и скульптурой, Резо Габриадзе является автором сценарий к более чем к 35 фильмам, ставшим классикой грузинского кинематографа. Среди них известные и любимые многими "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза".

Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также является кавалером Ордена искусств и литературы Французской Республики.

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