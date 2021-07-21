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Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй, архивное фото

"Воплощение вкуса, доброты и достоинства"- Илия II поздравил Нани Брегвадзе с юбилеем

© Sputnik / STRINGER
Культура
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Глава Грузинской церкви пожелал певице душевной радости, чтобы долгие годы радовать слушателей

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил легендарную грузинскую певицу Нани Брегвадзе с 85-летием.

Нани Брегвадзе: "Я очень люблю жизнь и ни о чем не жалею">>

 

По словам главы Грузинской церкви, Брегвадзе занимает особое место в грузинской культуре.

"Ее отличает голос, талант проникать в глубины музыкальных мелодий, манера исполнения, вкус, искренность, доброта, достоинство", -  написал Патриарх, отметив, что время не властно над певицей.

Илия Второй пожелал Брегвадзе душевной радости, чтобы долгие годы радовать слушателей.

Легенда грузинской эстрады Нани Брегвадзе уже более 60 лет не перестает восхищать публику и собирать аншлаги. В 1959-1964 годах была солисткой ансамбля "Реро", после этого 15 лет пела в ансамбле "Орэра", а с 1980 года начала сольную карьеру. Всенародную любовь Нани Брегвадзе принесла песня "Снегопад", премьера которой состоялась в 1981 году в программе "Утренняя почта".

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