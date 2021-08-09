Многофункциональный культурный центр откроется на месте бывшей тюрьмы в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 9 авг - Sputnik. Многофункциональный культурный центр откроется на территории бывшего 12-го пенитенциарного учреждения в Ортачальском районе Тбилиси - такое решение приняла министр культуры Тея Цулукиани.

По данным Министерства культуры, спорта и по делам молодежи, это беспрецедентный случай для Грузии, когда место, "запомнившееся грузинскому обществу своими негативными и трудными историями, станет активным местом сбора деятелей культуры и молодежи ".

"Любой деятель искусства может пользоваться многофункциональным пространством. Профессиональные или любительские коллективы из Тбилиси и регионов смогут насладиться репетиционной площадкой, провести выступления, концерты и различные познавательные мероприятия", - говорится в сообщении Минкультуры.

Культурный центр откроется во вторник, 10 августа, спектаклем "Марина Ревия" режиссера Гочи Хвичия из Марнеульского муниципалитета. На показе спектакля будут присутствовать приглашенные деятели культуры.

Ортачальская тюрьма – самая знаменитая в Тбилиси. Была построена в 19 веке и изначально была казармой для солдат. Спустя два десятка лет она стала главной тюрьмой Тбилиси. Ее закрыли в 2013 году из-за необходимости ремонтных работ и "невыносимых условий проживания" для находящихся там заключенных.

По данным из открытых источников, она известна по знаменитому роману "Дата Туташхия", написанному грузинским классиком Чабуа Амирэджиби. Здесь некоторое время находился тесть Сталина Сергей Аллилуев. В советское время сюда попадал и знаменитый кинорежиссер Сергей Параджанов. Также Ортачальская тюрьма нередко становилась местом противостояния заключенных и охраны.

Объект выставлен на аукцион в рамках государственной программы "100 инвестиционных предложений для бизнеса". Проект действует с 2019 года и предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре. В перечень объектов входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д.

Территорию в апреле выносили на аукцион с начальной ценой 14,08 миллиона лари (примерно 4,2 миллиона долларов). Однако желающих приобрести объект не нашлось.

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