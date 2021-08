Как мы говорим – изменение грузинского языка глазами экспертов

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Представители абсолютно всех профессий, особенно публичные люди, допускают непростительные ошибки в устной и письменной речи на грузинском языке, заявили эксперты в ходе круглого стола в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

В круглом столе на тему "Проблемы защиты грузинского языка" приняли участие поэт и публицист Нино Кутателадзе и поэт, прозаик, эссеист, президент Всегрузинского общества Руставели Давид Шемокмедели.

В ходе встречи было отмечено, что в Грузии забота о родном языке перешла на второй план. Несмотря на то, что глобализация создает угрозу национальной идентичности, к этому процессу надо было готовиться основательно, тем более малым нациям, считают эксперты.

"У нас не очень завидное положение. Грузинский язык совсем не в почете. Несмотря на то, что на этом языке создано множество важных произведений. Культура защиты родного языка забыта", – считает Кутателадзе.

По ее словам, непонятна работа Департамента грузинского языка, который восстановил работу спустя 12 лет после упразднения.

Публицист уверена, что на сегодняшний день в Грузии не принимается достаточно мер для защиты языка и лучше всего это видно в столице – в Тбилиси. Хотя, на ее взгляд, и в регионах ситуация удручающая.