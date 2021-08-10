Как мы говорим – изменение грузинского языка глазами экспертов

Грузинский язык входит в список древнейших языков мира. На сегодняшний день в мире на нем разговаривают более четырех миллионов человек

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Представители абсолютно всех профессий, особенно публичные люди, допускают непростительные ошибки в устной и письменной речи на грузинском языке, заявили эксперты в ходе круглого стола в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

В круглом столе на тему "Проблемы защиты грузинского языка" приняли участие поэт и публицист Нино Кутателадзе и поэт, прозаик, эссеист, президент Всегрузинского общества Руставели Давид Шемокмедели.

В ходе встречи было отмечено, что в Грузии забота о родном языке перешла на второй план. Несмотря на то, что глобализация создает угрозу национальной идентичности, к этому процессу надо было готовиться основательно, тем более малым нациям, считают эксперты.

"У нас не очень завидное положение. Грузинский язык совсем не в почете. Несмотря на то, что на этом языке создано множество важных произведений. Культура защиты родного языка забыта", – считает Кутателадзе.

По ее словам, непонятна работа Департамента грузинского языка, который восстановил работу спустя 12 лет после упразднения.

"Комиссия, устанавливающая литературный язык, работала очень активно в Советское время. Сейчас это все упразднено, и непонятно, кто чем занимается. Существует закон о государственном языке, который, на мой взгляд, не исполняется", - считает она.

Публицист уверена, что на сегодняшний день в Грузии не принимается достаточно мер для защиты языка и лучше всего это видно в столице – в Тбилиси. Хотя, на ее взгляд, и в регионах ситуация удручающая.

Грузинский язык входит в список древнейших языков мира. На сегодняшний лень, в мире на нем разговаривают более четырех миллионов человек. Это крупнейший картвельский язык и единственный кавказский язык с древней литературной традицией. За прошедшие столетия языку удалось сохранить большую часть своего первоначального алфавита и произношения. Однако изменения язык все-таки претерпел, и заимствования и барбаризмы смущают жителей все меньше.

"Что касается использования иностранных слов, понимаю, что абсолютно кристального языка не существует, и в них используются международные слова, но у этого есть свои рамки. А у нас все рамки разрушены. Это, разумеется, первый признак провинциализма, а также малой эрудиции", – считает Давид Шемокмедели.

По его словам, за последние несколько десятков лет происходит полное пренебрежение в отношении языковых норм. Ошибки в разговорной речи, подчеркивает Шемокмедели, допускают представители всех сфер, однако пагубнее всего на массы влияет неграмотность представителей СМИ и политиков.

"На телеканалах ударение ставят в конце глагола, то же самое бывает во время пения, и это ошибка. Слушая такие песни издалека, кажется, что они не на грузинском. Интонация имеет огромное значение. Мы фактически теряем естественный грузинский. Есть проблемы и у спортивных комментаторов", – заявил Шемокмедели.

В Грузии День родного языка отмечается 14 апреля. Праздник был учрежден в память событий 14 апреля 1978 года. В тот день 40 лет назад в Тбилиси состоялись массовые выступления в защиту родного языка, благодаря которым в Конституции Грузинской ССР грузинский язык сохранил статус государственного.

В современном грузинском языке 17 диалектов, в том числе картлийский, кахетинский (они лежат в основе литературного языка), имеретинский, рачинский, лечхумский, гурийский, джавахский, месхский, аджарский.

Особо выделяется группа горных диалектов Восточной Грузии — хевсурский, мохевский, мтиуло-гудамакарский, тушинский и пшавский, а также три диалекта за пределами страны — ингилойский (Азербайджан), ферейданский (Иран), имерхевский (Турция).

Грузинский был языком коренного населения Закавказья — Иберии на востоке и Колхиды (Колхети) на западе — с древнейших времен.

Он имеет непрерывную письменную и литературную традицию, которая возникла вскоре после принятия христианства (IV в. н.э.). В грузинском языке 5 гласных и 28 согласных фонем.

Современный грузинский алфавит состоит из 33 букв, он создан не позднее V в. н.э. под влиянием арамейского и греческого письма. С ранних веков использовалось древнегрузинское письмо мргловани (асомтаврули).

С IX века — письмо нусхури (церковное), а с XI века — письмо мхедрули (гражданское).

В 2016 году 30 ноября ЮНЕСКО включила в список нематериального культурного наследия все три вида грузинской письменности.