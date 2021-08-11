На съемки фильма о Давиде Строителе Минкультуры Грузии объявляет конкурс

Это не первая попытка в Грузии снять исторический фильм о самом выдающемся грузинском царе Давиде Строителей. Возможно на этот раз проект будет осуществлен

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Министерство культуры Грузии объявляет конкурс на полнометражный художественный фильм о жизни и деятельности самого прославленного грузинского царя Давида Строителя.

По словам министра культуры Грузии Теи Цулукиани, символическое объявление конкурса состоится 12 августа по случаю 900-летия победы в Дидгорской битве.

Царь Давид прославился Дидгорской битвой, в которой против 300-тысячной армии тюрков-сельджуков выступил с войском из 40 тысяч грузин, 15 тысяч кипчаков, 500 аланов и 100 крестоносцев, которые прибыли в Грузию с посольством иерусалимского царя Балдуина II.

В результате одержанных царем побед границы Грузинского царства расширились "от Никопсии до Дербентского моря и от Осетии до Арагаца". Титул царя Давида Строителя звучал так: "Царь абхазов, картвелов, ранов, кахов и армян".

Исходя из значимости проекта, конкурс разделен на несколько этапов. В течение двух месяцев после объявления конкурса (до 12 октября 2021 года) кинокомпании должны предоставить краткое содержание сценария на трех страницах, режиссерское и продюсерское видение.

"Видение продюсера должно содержать подробную информацию о том, как он планирует снять исторический фильм такого масштаба в Грузии. Кроме того, продюсер должен представить видение того, как арендовать фильм и представить его международной аудитории", – заявила Цулукиани.

К 12 октября 2021 года Минкультуры создаст профессиональную комиссию из специалистов, которая выберет один или несколько (не более трех) лучших проектов.

Выбранный проект или проекты будут профинансированы пятью тысячами лари, а кинокомпания до 25 декабря 2021 года должна будет предоставить подробный сценарий без диалогов (так называемая обработка) объемом не менее 30 и не более 40 страниц.

"Права на фильм принадлежат государству как заказчику и спонсору. Авторские права принадлежат основной творческой группе фильма", – сказала министр.

По окончании этого этапа комиссия окончательно определит победителя и передаст данные Министерству культуры.

Министерство выделит победителю сумму эквивалентную 7,5 тысячи долларам США, но в национальной валюте.

В общей сложности компания-победитель получит до 20 тысяч долларов за работу над сценарием и фильмом. На работу кинокомпании дается 7,5 месяца.

Давид IV Строитель (1073-1125) – царь Грузии (1089-1125) из династии Багратионов. Является одним из самых выдающихся государственных деятелей средневековой Грузии, во время царствования которого грузинские княжества были объединены в централизованное государство.

Царь уделял большое внимание строительству городов, дорог, мостов, дворцов и караван-сараев. Давид содействовал развитию просвещения, основал в Грузии Гелатскую академию, отличался веротерпимостью и покровительствовал иностранцам. Провел военную и церковную реформу.

За свою созидательную деятельность царь Давид IV был прозван Строителем. Похоронен в Гелатском монастыре и причислен Грузинской православной церковью к лику святых.

Именем Давида Строителя названы в Грузии церкви, учебные заведения, учреждения, проспекты, площади и улицы, а также международный аэропорт в Кутаиси. Медаль святого царя Давида Строителя – высшая награда Грузинской Академии наук.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.