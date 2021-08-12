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Дидгороба. Грузинские национальные традиции и праздники

Грузия 12 августа отмечает праздник Дидгороба

© Sputnik / STRINGER
Культура
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Темы:
История Грузии - все самое интересное (152)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210812/252561742/Gruziya-otmechaet-prazdnik-Didgoroba-12-avgusta.html

На Дидгорском поле недалеко от Тбилиси сегодня состоится большое театрализованное представление с участием Сил обороны Грузии

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Народный праздник Дидгороба в этом году будет особенным – со дня величайшей в истории Грузии битвы прошло 900 лет.

Как заявляют в Минобороны Грузии, праздничные мероприятия состоятся 12 августа с участием Сил обороны Грузии.

Дидгороба. Грузинские национальные традиции и праздники
© Sputnik / STRINGER
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Праздник Дидгороба связан с одной из самых известных и важных дат в истории страны. В этот день в 1121 году грузинский царь Давид Строитель в Дидгори одержал победу над превосходящими силами турков-сельджуков.

Празднование пройдет на нескольких локациях в монастырском комплексе Гелати, на территории дворца Гегути (Имерети) и на территории мемориального комплекса Дидгори (Шида Картли).

В репетициях по случаю празднования Дидгороба принимает участие личный состав командования авиации и противовоздушной обороны Сил обороны Грузии, второй пехотной бригады, бойцы Национальной гвардии, а также курсанты Национальной академия Сил обороны имени Давида Агмашенебели.

Совместно с Силами обороны Грузии в мероприятии примут участие различные творческие коллективы и исполнители.

К празднику Дидгороби также запланировано награждение военнослужащих.

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Темы:
История Грузии - все самое интересное (152)
Теги:
Грузия, Дидгороба

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