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Дом Юстиции в столице Грузии, где расположены также Национальный банк и Министерство энергетики

Нацбанк Грузии продал доллары на валютном аукционе

© Sputnik / STRINGER
Экономика
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Темы:
Состояние курса лари (85)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201009/249674910/Natsbank-Gruzii-prodal-dollary-na-valyutnom-auktsione.html

Чтобы стабилизировать валютный рынок, за шесть месяцев Нацбанк провел уже 15 аукционов, на которых продал более 460 миллионов долларов

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии провел в пятницу очередной валютный аукцион, на котором продал 30 миллионов долларов, средневзвешенный курс лари к доллару на торгах составил 3,2168 GEL/$1.

Чтобы стабилизировать валютный рынок, за шесть месяцев Нацбанк провел уже 15 аукционов, на которых продал 489,65 миллиона долларов. Антирекорд лари был зафиксирован в 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

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На субботу, 10 октября, Национальный банк Грузии установил официальный обменный курс лари по отношению к доллару США в размере 3,2172 GEL/$1.

Ранее Нацбанк сообщил, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки.

В дополнение к валютным аукционам Национальный банк, чтобы уменьшить чрезмерные колебания, ежедневно применяет интервенции. В частности, когда колебания обменного курса в течение дня превышают заранее установленную отметку, Национальный банк будет участвовать в торговле иностранной валютой на определенную сумму.

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Кроме того, в этом году Национальный банк использует для интервенций валюту, получаемую страной от международных финансовых институтов в виде кредитов или грантов выделяемых Грузии для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 октября грузинский валютный рынок перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.

Темы:
Состояние курса лари (85)


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