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Курс лари на понедельник – 3,2172 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (834)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201012/249675454/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0061 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 октября в размере 3,2172 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0061 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 12 октября
Кросс-курс основных валют на 12 октября
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (834)
Теги:
Доллар, Лари, Национальный банк Грузии, валютный курс


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