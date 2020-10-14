Турнава: экономика Грузии возвращается к положительному развитию

За три квартала 2020 года товаров из Грузии вывезли на сумму более 2,4 миллиарда долларов - на 12,1% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Экономика Грузии постепенно возвращается к положительному развитию - так прокомментировала министр экономики Натия Турнава данные по внешней торговле, опубликованные Национальной службой статистики страны "Сакстат".

"Очень отрадно, что в сентябре наш экспорт увеличился на 8,6%. В то же время импорт сократился, а это означает улучшение сальдо внешней торговли", - сказала Турнава.

По словам главы Минэкономики, особый вклад в рост экспорта принадлежит сельскохозяйственной и текстильной продукции.

По данным Сакстата, экспорт в сентябре составил 332 миллиона долларов. В то же время дефицит улучшился на 98,5 миллиона долларов.

Внешнеторговый оборот продолжает падать

Внешнеторговый оборот с начала 2020 года снизился на 14,9% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года и составил более 8,1 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли).

С января по сентябрь 2020 года грузинскую продукцию вывезли на сумму более 2,4 миллиарда долларов - на 12,1% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-сентябрь 2020 года

Импорт с начала 2020 года составил более 5,7 миллиарда долларов, что на 15,9% меньше по сравнению с январем-сентябрем 2019 года.

Вспышка коронавируса нанесла серьезный удар по всей экономике страны - убытки несут гостиницы, рестораны, торговые центры, сфера отдыха и развлечений, транспорт. Под угрозой также оказались финансовый сектор, сферы строительства, недвижимости, производства и образования.

Неутешительные прогнозы

Экономика Грузии на фоне пандемии и глобального кризиса оказалась в тяжелом положении. Экономический спад в 2020 году, согласно официальному прогнозу Грузии, отраженному в государственном бюджете, составит 4%. Однако Нацбанк Грузии прогнозирует снижение ВВП страны на 5%.

Согласно прогнозу ЕБРР, ВВП в Грузии в 2020 году упадет на 5%, а уже в 2021 году экономика вырастет на 3,5%.

Международный валютный фонд ухудшил показатели падения экономики в 2020 году с 4% до 5%. При этом МВФ дал позитивный прогноз на следующий год.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует сокращение экономики Грузии в 2020 году на 4,8%, а уже в 2021 году рост ВВП страны ожидается на уровне 4,5%.

Эксперты другого международного рейтингового агентства S&P Global Ratings считают, что экономика Грузии сократится на 6% в 2020 году. При этом, реальный ВВП вернется к уровню 2019 года только в 2022 году, считают в агентстве.