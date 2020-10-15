Премьер Грузии рассказал, когда возобновится регулярное авиасообщение с Европой

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. С конца октября Грузия приступит к постепенному возобновлению регулярного авиасообщения со странами Европы, заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.

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На сегодняшний день из Грузии осуществляются регулярные рейсы в Париж, Мюнхен и Ригу с частотой раз в неделю.

"Мы приняли решение с конца октября увеличить количество рейсов по уже существующим направлениям. Напомню, это направления Парижа и Мюнхена", - заявил Гахария на брифинге после заседания правительства в четверг.

Премьер отметил, что это даст возможность гражданам страны ездить в Европу, а также "даст кислород нашей экономике".

"Потом уже в ноябре, поэтапно, но осторожно, прямые рейсы будут открываться как из Тбилиси в направлении Европы, так и из Кутаиси в направлении Европы", - заявил Гахария.

Грузия приостановила авиасообщение по всем направлениям в середине марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции пандемией. С тех пор из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину. С середины лета возобновились регулярные рейсы из Мюнхена, Парижа и Риги. В начале октября лоукостер Wizzair возобновил регулярные рейсы из Кутаиси в направлении Риги.