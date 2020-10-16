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Тбилисский международный аэропорт им Шота Руставели . Главное здание

С ноября из Тбилиси можно будет летать в Ригу и Париж

© Sputnik / STRINGER
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1460)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201016/249726823/S-noyabrya-iz-Tbilisi-mozhno-budet-letat-v-Rigu-i-Parizh.html

Авиарейсы Тбилиси-Рига-Тбилиси будут выполняться три раза в неделю, а рейсы Тбилиси-Париж-Тбилиси два раза в неделю

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. В ноябре намечено несколько регулярных рейсов в неделю из Тбилиси в Ригу и Париж, говорится в сообщении Тбилисского международного аэропорта.

Премьер Грузии рассказал, когда возобновится регулярное авиасообщение с Европой>>

Пассажиры, направляющиеся в Латвию, должны пройти 10 дней самоизоляции. Для транзитных пассажиров максимальное время пребывания в аэропорту Риги не должно превышать 12 часов.

Франция безоговорочно открыта для граждан с Грузией, как по приглашению, так и для тех, кто имеет вид на жительство, а также в туристических целях, говорится в сообщении.

Пассажирские самолеты на стоянке на аэродроме в тбилисском международном аэропорту
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Назначены чартерные рейсы из Тбилиси в Афины и Рим

Авиарейсы Тбилиси - Рига - Тбилиси будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам. Рейсы Тбилиси - Париж - Тбилиси - по средам и воскресеньям.

Также по решению правительства, с конца октября Грузия приступит к постепенному возобновлению регулярного авиасообщения со странами Европы.

Грузия приостановила авиасообщение по всем направлениям в середине марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции пандемией.

С тех пор из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину. С середины лета возобновились регулярные рейсы в Мюнхен, Париж и Ригу. В начале октября лоукостер Wizzair возобновил регулярные рейсы из Кутаиси в направлении Риги.

Темы:
Экономика Грузии (1460)


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