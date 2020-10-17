Грузия получит кредит от Азиатского банка развития

Кредит поможет правительству в разработке единой политики в области водоснабжения и санитарии, которая в равной степени охватит города и села

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Азиатский банк развития предоставил Грузии 133 миллиона евро на улучшение услуг водоснабжения и канализации в стране, а также помощь правительству в разработке комплексного подхода для развития сектора, говорится в сообщении Минфина Грузии.

Соответствующее соглашение подписали министр финансов Грузии Иване Мачавариани и постоянный представитель Азиатского банка развития в стране Шейн Розенталь.

Водоснабжение в Грузии колеблется от четырех до 24 часов в сутки, что представляет значительный риск для здоровья во время пандемии коронавируса. Около 92% городского и 64% сельского населения имеют водопроводную воду, в то время как 84% городского и 20% сельского населения имеют доступ к канализационным системам, и только 36% всего населения имеет доступ к системе очистки сточных вод.

В рамках соглашения АБР выделит Грузии финансовый ресурс в размере 115 миллионов евро и осуществит инвестиции в размере 17,7 миллиона евро.

Кредит для Грузии был одобрен в начале октября. Он поможет правительству в разработке единой политики в области водоснабжения и санитарии, которая в равной степени охватит города и села, а также поможет улучшить правовую, нормативную и институциональную среду, что создаст благоприятные условия для привлечения новых инвестиций и вовлечения частного сектора. Это укрепит способность местных органов власти и государственной компании United Water Supply Company of Georgia (UWSCG) адекватно удовлетворять спрос в городах и селах.

Кредит, выделенный для проекта, предназначен для финансирования эксплуатации и технического обслуживания мощностей и оборудования UWSCG. Это также поможет в подготовке системы водоснабжения и канализации по всей стране. В Телави, где вода подается примерно 4 часа в сутки, восстановление систем водоснабжения и устройство новых резервуаров и колодцев в конечном итоге обеспечат круглосуточную подачу воды. Количество бытовых подключений также будет увеличено, и счетчики будут увеличены до 100% с нынешних 40%.

АБР также предоставит техническую помощь в размере 250 тысяч долларов, которая позволит внедрить систему управления активами с использованием высокоуровневых технологий водоснабжения в отдельных городах. Из этой суммы 225 тысяч долларов будут финансироваться на грантовой основе фондом высоких технологий АБР, а остальные 25 тысяч долларов предоставит правительство.

АБР помогает улучшить систему водоснабжения и канализации в Грузии с 2011 года, после того как начал поддерживать UWSCG через многотраншевый механизм финансирования в размере до 500 миллионов долларов. Это расширило доступ к услугам водоснабжения и канализации для более чем 300 тысяч человек, проживающих в 12 городах.

В июле 2020 года АБР объявил об инвестировании 40 миллионов долларов в зеленые облигации, впервые выпущенные Georgia Global Utilities (GGU), выручка от которых будет использована для улучшения систем водоснабжения и канализации в Тбилиси и близлежащих муниципалитетах, а также для погашения долга за возобновляемые источники энергии и воду. Основная дочерняя компания GGU – Georgian Water and Power LLC – является крупнейшей частной коммунальной компанией в стране, обслуживающей около 1,4 миллиона клиентов.

Цель Азиатского банка развития – содействие успешному, многостороннему развитию Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работу по искоренению крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году организация объединяет 68 стран, в том числе 49 из азиатского региона.

Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых многосторонних партнеров. Общая стоимость долгов, выданных Грузии, составляет 2,8 миллиарда долларов.