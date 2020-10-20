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Закрытые рестораны кафе и сувенирные магазины. Опустевший Мцхета

Рестораны в городе Мцхета будут закрыты в ночное время

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201020/249754004/Restorany-v-gorode-Mtskheta-budut-zakryty-v-nochnoe-vremya.html

В связи с ухудшением эпидситуации в Грузии объекты питания во Мцхета смогут обслуживать посетителей только до десяти вечера

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Рестораны в городе Мцхета (30 км от Тбилиси) будут закрыты с 22:00 по местному времени, заявила глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили на брифинге.

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Соответствующее решение было принято по итогам заседания межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом. На прошлой неделе подобное ограничение было введено в столице и регионе Имерети. 

"Накануне было отмечено, что в связи с закрытием ресторанов с 22 часов в Тбилиси, наши граждане переместились во Мцхета - на территорию, прилегающую к Тбилиси. Поэтому было принято решение, что после 22 часов рестораны будут закрыты и во Мцхета", - заявила Мезвришвили.

С начала сентября эпидемиологическая ситуация в Грузии резко ухудшилась. Суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначных цифрах.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2455)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Грузия


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