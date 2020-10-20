Спасение экономики приоритетно: власти Грузии не будут вводить жестких ограничений

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Правительство и Межведомственный координационный совет не планируют вводить жесткие ограничения по всей стране, как это было во время чрезвычайного положения, несмотря на рост случаев заражения растет, заявила глава администрации правительства Натия Мезвришвили.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день в Грузии выявлено 19 857 случаев заражения, 8 666 из них выздоровели. Общее количество умерших в результате инфекции достигло 158.

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Мезвришвили объяснила, что причина введения чрезвычайного положения весной заключалась в том, что в начале распространения вируса Грузия, как и весь остальной мир, не знала, с чем имеет дело, и строгие ограничения были лучшим способом избежать человеческих потерь и изучить вопрос.

По словам Натии Мезвришвили, отправной точкой сегодня является спасение экономики.

"Сегодня мы просто не можем вводить жесткие ограничения. Есть два выбора: один - строгие ограничения по всей стране, а другой - относительно безболезненные, простые, соблюдение элементарных правил, разделение определенных обязанностей между государством, организацией и гражданином, а также точечные и локальные ограничения, которые позволяют нам делать это без серьезного ущерба для экономики и совместно управлять этой в условиях гражданской консолидации", - сказала Мезвришвили во время трансляции в Facebook.

По ее словам, хотя люди нарушают правила и не реагируют на рекомендации соответствующим образом, в целом, ситуация в этом направлении изменилась к лучшему.