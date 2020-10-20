22:43 20 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7763
  • 100 RUB4.1332
  • USD3.2117
Поиск
Пустующие улицы в туристическом центре. Вид на старые дома в районе Абанотубани в центре Тбилиси

Спасение экономики приоритетно: власти Грузии не будут вводить жестких ограничений

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2466)
12 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/08/249649498.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201020/249760086/Spasenie-ekonomiki-prioritetno-vlasti-Gruzii-ne-budut-vvodit-zhestkikh-ogranicheniy.html

Точечные и локальные ограничения позволяют правительству управлять ситуации без серьезного ущерба для экономики, заявила глава администрации

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Правительство и Межведомственный координационный совет не планируют вводить жесткие ограничения по всей стране, как это было во время чрезвычайного положения, несмотря на рост случаев заражения растет, заявила глава администрации правительства Натия Мезвришвили.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день в Грузии выявлено 19 857 случаев заражения, 8 666 из них выздоровели. Общее количество умерших в результате инфекции достигло 158.

Турнава: экономика Грузии возвращается к положительному развитию >>

Мезвришвили объяснила, что причина введения чрезвычайного положения весной заключалась в том, что в начале распространения вируса Грузия, как и весь остальной мир, не знала, с чем имеет дело, и строгие ограничения были лучшим способом избежать человеческих потерь и изучить вопрос.

По словам Натии Мезвришвили, отправной точкой сегодня является спасение экономики.

Международный Валютный Фонд, главный офис в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
МВФ улучшил прогноз по экономике Грузии: власти довольны оценкой

"Сегодня мы просто не можем вводить жесткие ограничения. Есть два выбора: один - строгие ограничения по всей стране, а другой - относительно безболезненные, простые, соблюдение элементарных правил, разделение определенных обязанностей между государством, организацией и гражданином, а также точечные и локальные ограничения, которые позволяют нам делать это без серьезного ущерба для экономики и совместно управлять этой в условиях гражданской консолидации", - сказала Мезвришвили во время трансляции в Facebook.

По ее словам, хотя люди нарушают правила и не реагируют на рекомендации соответствующим образом, в целом, ситуация в этом направлении изменилась к лучшему.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2466)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Празднование окончания Ртвели в винной компании Шуми
Как в Грузии празднуют окончание Ртвели - яркие фото
Секс, наркотики и коронавирус: приключения британских подводников в США
Секс, наркотики и коронавирус: приключения британских подводников в США
Тарифы на посылки в Грузии и других странах
Тарифы на посылки в Грузии и других странах
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться