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Учебно-экзаменнационный центр

В Тбилиси открылся Кавказский учебно-экзаменационный центр

photo: Tbilisi City Hall / FB
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1476)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20201026/249808848/V-Tbilisi-otkrylsya-Kavkazskiy-uchebno-ekzamenatsionnyy-tsentr.html

Новый центр станет еще одной кузницей кадров и будет готовить для Грузии специалистов, в которых она все еще испытывает дефицит

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В Тбилиси открылся Кавказский учебно-экзаменационный центр, обучение в котором начнется с ноября.

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Как заявил на открытии центра мэр столицы Каха Каладзе, центр подготовит сотни специалистов технической отрасли и в будущем гарантирует им работу.

В центре планируется преподавать различные технические специальности. В частности, готовить инспекторов, технических менеджеров, менеджеров по качеству, специальных водителей и перевозчиков, специалистов по переоборудованию автомобилей, водителей-операторов спецтехники, специалистов по безопасности, экспертов по автомобилям и т. д.

"Сегодня мы ознакомились с работой, проделанной в рамках очень хорошего проекта. Учебный процесс начнется в ноябре, и у центра появится полная возможность готовить специалистов разного профиля. Перечисленные направления являются жизненно важными для нашего города, для нашей страны, особенно в условиях столицы, когда мы начали осуществлять реформу транспортной политики", – сказал Каладзе.

Эксперт по трудовым вопросам Михаил Кордзахия
photo: Misha Kordzakhia / FB
Кордзахия: в Грузии дефицит специалистов по безопасности труда

Он отметил важность подготовки новых квалифицированных кадров. В качестве примера, Каладзе вспомнил период, когда занимал должность министра энергетики и для реализации крупных проектов часто приходилось привозить специалистов для работы на тяжелой технике из разных стран, поскольку своих кадров в Грузии не было.

Проект Кавказского учебно-экзаменационного центра – международного масштаба и является беспрецедентным для Грузии. По словам мэра столицы, выпускники училища получат сертификаты, по которым они смогут трудоустроиться не только в Грузии, но и за рубежом.

Помимо теоретической подготовки, в учебном центре будут проводиться практические занятия, для которых созданы одна универсальная линия технического осмотра и шесть линий LV испытаний. Центр оснащен оборудованием высокого уровня.

В проект уже вложено 6 миллионов лари, объем инвестиций планируется увеличить.

Темы:
Экономика Грузии (1476)


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