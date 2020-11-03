Минфин Грузии: бюджетные стимулы помогают экономике выйти из кризиса

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. В стране ведется экономическая деятельность на уровне прошлогодней, заявил министр финансов Грузии Иване Мачавариани.
Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в сентябре, по сравнению с этим же месяцем прошлого года, ВВП снизился на 0,7%.
"Это означает, что в сентябре у нас была почти такая же экономическая активность, как и в прошлом году. При этом нужно помнить, что по разным оценкам доля туризма в нашей экономике составляет порядка 9-11%, т. е. на практике мы на уровне прошлого года", - сказал министр журналистам.
По его словам, в этом году экономике страны был предоставлен серьезный фискальный стимул, из-за чего дефицит бюджета вырос до 8,5%.
"На основе этого стимула произошла частичная компенсация экономических потерь, вызванных спадом туризма. Это еще раз доказывает, что бюджетные стимулы работают и что наша экономическая политика и ответ на кризис 2020 года были адекватными", - отметил Мачавариани.
Министр подчеркнул, эта оценка подтверждается международными партнерами, в том числе Международным валютным фондом.
Наряду с сентябрем наблюдается неплохая активность в октябре, которую нужно поддерживать, сообщил Мачавариани.
Что станет причиной роста экономики Грузии в 2021 году >>
По предварительной оценке "Сакстата", спад экономики Грузии за девять месяцев 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 5%.