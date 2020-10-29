Что станет причиной роста экономики Грузии в 2021 году

Восстановление мировой экономической активности ожидается более медленными темпами, что отразится на сокращении внешнего спроса, считает Нацбанк Грузии

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Основным фактором экономического роста в 2021 году будет местный спрос, сообщает Национальный банк Грузии.

"По предварительным данным, совокупный спрос в настоящее время по-прежнему слаб. Согласно текущим оценкам, экономическая активность в августе упала на 5,3% в годовом исчислении", - говорится в сообщении Нацбанка.

В документе отмечается, что улучшение этого показателя в основном связано с восстановлением местного спроса по сравнению с предыдущими месяцами, что связано с фискальным стимулом и хорошей динамикой кредитной активности и денежных переводов.

"Доходы от международных путешественников минимальны и, по предварительным данным, в сентябре упали на 95% процентов в годовом исчислении. В то же время спрос на экспортные товары продолжал улучшаться и впервые с января увеличился на 8,6% в годовом исчислении в сентябре. Продолжается высокий рост денежных переводов", - отмечают в Нацбанке.

Инфляция находится под контролем

Нацбанк подчеркивает, что динамика инфляции в последние месяцы соответствует прогнозам регулятора.

"Годовая инфляция продолжает снижаться, достигнув в сентябре 3,8%. Согласно текущему прогнозу, при прочих равных условиях тенденция к снижению годовой инфляции сохранится и будет близка к целевой инфляции (3%) в 2021 году", - говорится в заявлении Нацбанка.

В документе отмечается, что динамика снижения инфляции обусловлена ​​слабым совокупным спросом, и ожидается, что это влияние сохранится и в будущие периоды. Кроме того, заслуживает внимания снижение внешнего спроса.

"На фоне активизации коронавируса и ожидания продления пандемии в 2021 году, по сравнению с предыдущими прогнозами, восстановление мировой экономической активности ожидается более медленными темпами, что отразится на сокращении внешнего спроса", - прогнозируют аналитики Нацбанка Грузии.

Нацбанк решил сохранить денежно-кредитную политику

Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии накануне принял решение оставить ставку рефинансирования без изменений на уровне 8%.

Ставка рефинансирования - это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.

"Принимая решение, Комитет по денежно-кредитной политике также учел неопределенность, связанную с ускорением распространения вируса и увеличением геополитических рисков. Постепенный выход из ужесточенной денежно-кредитной политики и его темпы будут зависеть от инфляционных ожиданий и динамики экономической активности", - отмечает Нацбанк.

Национальный банк начал смягчать монетарную политику с апреля этого года после долгого периода ужесточения. Повышать ставку регулятор начал с сентября 2019 года для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением курса.

Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь выросла с 6,5% до 9%. Из-за угрозы распространения в Грузии коронавируса, власти страны с 21 марта 2020 года ввели карантин и комендантский час. Для стимулирования экономической активности Нацбанк с апреля в три этапа снизил основную ставку монетарной политики до 8%.

Сколько всего выдано кредитов в Грузии

Согласно данным неправительственной организации "Общество и банки", на 1 октября 2020 года в Грузии в целом выдано 122,9 тысячи кредитов на общую сумму около 6,7 миллиарда лари (2,1 миллиарда долларов). Процентная ставка значительной части из общего количества кредитов привязана к ставке рефинансирования.

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По информации НПО, на 1 октября в стране выдано 49,8 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 2,3 миллиарда лари. Средняя процентная ставка по ним составляет 10,47%.

Так как Национальный банк оставил ставку рефинансирования на старом уровне, то и, соответственно, не изменится процентная ставка и на уже взятые кредиты.

Нацбанк обеспечивает равновесие в экономике

Эксперт по экономическим вопросам Акакий Цомая дал оценку монетарной политике Национального банка Грузии.

"На фоне пандемии очень трудно определить, насколько точно Центральный банк делает выводы в создавшейся ситуации. В первую очередь, могу сказать, что фактор неопределенности очень большой, и в экономике происходят постоянные шоки", - заявил Акакий Цомая в интервью Sputnik Грузия.

По его мнению, в настоящее время снижается спрос, но и уменьшается предложение.

"Уменьшение спроса вызывает снижение цен на продовольственные товары и услуги, а снижение предложения, наоборот, способствует увеличению цен на те же товары и услуги. И в этом контексте, большую роль играет фактор неопределенности, трудно определить тот оптимальный уровень ставки процента, который обеспечит инфляционно-таргетированный уровень", - сообщил Цомая.

При этом он подчеркнул, что, оставляя ставку без изменения, все-таки можно сказать, что Нацбанк не ошибается, так как уровень инфляции постепенно снижается.