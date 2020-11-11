Когда МВФ выделит Грузии очередной транш

Результаты программы, поддерживаемой МВФ, в первой половине 2020 года были удовлетворительными, заявила миссия Фонда

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Власти Грузии и миссия Международного валютного фонда МВФ достигли договоренности на уровне персонала о завершении седьмого обзора в рамках механизма расширенного финансирования, говорится в отчете миссии Фонда.

Группа сотрудников Международного валютного фонда (МВФ) под руководством Мерседес Вера Мартин провела виртуальные обсуждения с 5 октября по 9 ноября 2020 года по седьмому обзору в рамках механизма расширенного фонда (EFF).

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"Соглашение подлежит утверждению руководством и Исполнительным советом МВФ . Рассмотрение Исполнительным советом ожидается в декабре 2020 года. Завершение обзора предоставит Грузии 112,1 миллиона долларов, в результате чего общие выплаты по программе составят 576,4 миллиона долларов", - говорится в заявлении миссии МВФ.

Как ситуация сложилась в экономике Грузии

Миссия МВФ считает, что пандемия COVID-19 оказала серьезное влияние на экономику Грузии.

"Ожидается, что шок приведет к сокращению ВВП на 5% в 2020 году, что на один процентный пункт больше, чем прогнозировалось во время Шестого обзора, из-за более негативного воздействия ограничений и большей длительного шока", - говорится в заявлении Фонда. © photo: Sputnik / Nataliya Seliverstova МВФ озвучил сумму ущерба, нанесенного миру пандемией коронавируса

В документе отмечается, что инфляция на конец 2020 года прогнозируется на уровне 3,5%, поскольку высокие цены на продукты питания во время локдауна были полностью компенсированы снижением инфляции после снятия ряда ограничений.

"Внешнее положение ухудшилось, поскольку доходы от туризма практически остановились. Ожидается, что дефицит счета текущих операций увеличится до 9,7% ВВП в 2020 году с 5,4% в 2019 году", - отмечают представители МВФ.

Тем не менее, по их мнению, рост денежных переводов и более низкий объем импорта сдерживают потребности Грузии во внешнем финансировании, а валовые международные резервы остаются на комфортном уровне благодаря донорскому финансированию.

"Ожидается, что бюджетный дефицит увеличится на фоне более низких налоговых поступлений и мер бюджетной поддержки, предоставленных для поддержки тех, кто пострадал от шока. По предварительным данным, предварительное восстановление внутреннего спроса началось в июне. Рост кредитов частному сектору оставался устойчивым, частично поддержанный государственными субсидиями на ипотечные кредиты в лари", говорится в заявлении МВФ.

Миссия фонда отмечает, что снижение спроса в сочетании с восстановлением предложения после локдауна в последнее время положительно сказались на инфляции.

Трехлетнюю программу, направленную на поддержку экономических реформ в Грузии, МВФ утвердил в апреле 2017 года. В конце 2019 года было принято решение о продлении программы еще на год.

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Грузия была одной из первых стран, которая получила увеличенные средства в рамках текущей программы МВФ на борьбу с коронавирусом в мае текущего года.