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Георгий Гахария. Заседание правительства Грузии

Премьер Грузии прогнозирует быстрый экономический рост в ближайшие годы

photo : Government of Georgia / FB
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1502)
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Реформы, которые мы проводим, и дальше будут обеспечивать самый быстрый экономический рост, однако, конечно, этого недостаточно, заявил премьер

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Международный валютный фонд высоко оценили план структурных реформ, который Грузия планирует начать, а затем продолжить быстрыми и эффективными темпами в 2021 году, сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Миссия МВФ, завершившая свою работу в Грузии в понедельник, заявила, что оперативная социальная и экономическая реакция властей помогла сдержать экономические и социальные последствия пандемии коронавируса в стране. Однако сотрудники Фонда подчеркнули, что для снижения влияния пандемии на экономику по-прежнему необходимы структурные реформы.

Старый Тбилиси - вид на район Калаубани и Мейдан (площадь Вахтанга Горгасали)
© Sputnik / Alexander Imedashvili
МВФ выделит очередной транш Грузии - вопрос когда

Гахария отметил, что начиная с 2021 года, с учетом структурных реформ, проводимых правительством, Грузия получит самый быстрый экономический рост.

"Реформы, которые мы проводим, и дальше будут обеспечивать самый быстрый экономический рост, однако, конечно, этого недостаточно. Мы все должны хорошо понимать, что особенно в посткризисной экономике мы все должны сделать для того, чтобы в ближайшие годы Грузия достигла двузначного экономического роста. Это обязательное условие для того, чтобы наши европейские амбиции осуществились как можно скорее", - сказал Гахария на заседании правительства.

Власти Грузии и миссия Международного валютного фонда МВФ достигли договоренности на уровне персонала о завершении седьмого обзора в рамках механизма расширенного финансирования. Теперь соглашение должно быть утверждено руководством и Исполнительным советом МВФ

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Рассмотрение документа Исполнительным советом ожидается в декабре 2020 года и, в случае одобрения, Грузия получит очередной транш в размере 112,1 миллиона долларов, в результате чего общие выплаты по действующей программе МВФ составят 576,4 миллиона долларов.

Темы:
Экономика Грузии (1502)


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