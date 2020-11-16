В Грузии государство еще раз поможет гостиницам покрыть кредиты

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Сегодня начался прием заявок на участие в программе софинансирования процентной ставки на банковские кредиты для семейных, малых и средних гостиниц, сообщает Агентство "Производи в Грузии".

Туристический сектор, в котором, по предварительным расчетам занято около 150 тысяч человек, больше всех пострадал от пандемии коронавируса, поэтому ее помощь, и отраслям, связанных с туризмом, является приоритетом правительства Грузии. Агентство "Производи в Грузии" начинает прием четвертого потока заявок в рамках программы "Механизм софинансирования малых и семейных гостиниц для помощи индустрии".

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Цель программы - помочь семейным, малым и средним гостиницам облегчить финансовое бремя перед коммерческими банками, оставаться на плаву и продолжить работу.

Условия субсидирования

Агентство "Производи в Грузии" покроет предпринимателям проценты по кредиту в течение года.

То есть, будет софинансировать годовые проценты, начисленные по кредиту предпринимателя с 1 марта 2020 года в течение последующих 12 месяцев, которые рассчитаны в соответствии с процентами, начисленными на остаток по кредиту за следующие 12 месяцев по состоянию на 1 марта 2020 года.

Также, получить половину суммы софинансирования, могут предприниматели, которым один раз уже зачислялась сумма субсидирования процентной ставки кредитов, начисленных за шесть месяцев.

Воспользоваться суммой софинансирования возможно как для оплаты процентов, начисленных на данные кредиты с 1 марта, так и для оплаты процентов, начисленных раньше указанного срока.

Агентство будет на 80% софинансировать ежемесячные проценты по кредитам, взятые в национальной валюте, а в иностранной - на 70%.

В рамках механизма софинансирования, максимальный объем кредита должен составлять 5 миллионов лари в национальной валюте. Что касается кредитов в иностранной валюте, то он не должен превышать 1,75 миллиона долларов и 1,65 миллиона евро.

Данным предложением смогут воспользоваться те предприниматели, которые взяли кредиты в банках с целью строительства гостиниц, расширения бизнеса, их оснащения и ремонта, реконструкции и приобретения недвижимости для гостиниц, до 1 марта 2020 года, при условии, что гостиницы состоят минимум из 4 номеров.

Для участия в программе, нужно заполнить форму заявки на сайте Агентства с 13-22 ноября включительно.

На момент подачи заявления, участник программы должен быть регистрирован как индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, в соответствии с Законом Грузии "О предпринимателях".

Не смогут воспользоваться государственной помощью те предприниматели, чьи банковские кредиты, в период до 1 января 2020 года, относятся к проблемной категории в соответствии с соглашением сторон и внутренними процедурами банка.

Также, не получат софинансирование те, которым Агентство уже зачислило сумму субсидирования процентов, начисленную за период 12 календарных месяцев по данной программе.