Грузия продлила запрет на регулярные авиарейсы

До конца года грузинские и иностранные авиаперевозчики могут не рассчитывать на возобновление регулярных полетов

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Ограничение на международное регулярное авиасообщение в Грузии продлили до 1 января 2021 года, информация об этом опубликована на сайте Агентства гражданской авиации Грузии.

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В связи с пандемией коронавируса Грузия закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев, и прекратила авиасообщение по всем направлениям. Правительство Грузии уже несколько раз переносило дату возобновления регулярного международного авиасообщения.

"Ограничения на осуществление международного регулярного воздушного сообщения продлены и будут действовать до 31 декабря 2020 года включительно", – говорится в сообщении.

В то же время Агентство отмечает, что ограничение на регулярное авиасообщение не распространяется на прямые международные рейсы, которые связывают Тбилисский международный аэропорт с аэропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Доха, Варшавы, Афин, Амстердама, Вены, Берлина и Милана.

Ограничения также не распространяются на регулярные рейсы, планируемые между Кутаисским международным аэропортом и аэропортами Риги, Катовице, Вильнюса и Дортмунда.

Авиация при пандемии

Грузия приостановила авиасообщение по всем направлениям в середине марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции пандемией. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину.

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С середины лета возобновились регулярные рейсы в Мюнхен, Париж и Ригу. В начале октября лоукостер Wizzair возобновил регулярные рейсы из Кутаиси в Ригу, а с ноября было решено возобновить регулярное сообщение еще в 12 городов.

Однако из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, запланированные авиарейсы отменить или отложить на определенное время пришлось как грузинским, так и зарубежным авиакомпаниям.

Новые правила въезда в Грузию

Правительство Грузии изменило правила прохождения карантина для иностранных граждан, и сейчас часть иностранцев и граждан Грузии больше не будут попадать в карантинные зоны.

Согласно новым правилам, гражданам Грузии, прибывающим из 13 европейских стран, и членам их семей не придется проходить карантин по приезде в страну при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в течение последних 72 часов.

Речь идет о приезжих из Испании, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Греции, Швеции, Хорватии, Италии, Кипра, Словении и Исландии.

Граждане Грузии и члены их семей при наличии теста на коронавирус будут проходить лишь самоизоляцию в течение 8 дней. Если теста не будет в наличии, то карантин обязателен.

То же самое касается и граждан вышеуказанных стран и имеющих вид на жительство в этих странах, но только если они прибудут из этих стран воздушным путем.

А вот иностранным студентам карантин понадобится даже при обязательном наличии тестирования на коронавирус. При этом карантин они будут оплачивать сами.

С начала сентября эпидемиологическая ситуация в Грузии резко ухудшилась. По официальным данным, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 93 092 случая заражения, почти 74 тысячи из них вылечились, 853 пациента скончались.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.