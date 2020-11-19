Налогоплательщикам Грузии возвращено более 800 миллионов лари излишков НДС

От внедрения новой программы выиграют более 150 тысяч налогоплательщиков, в том числе представители малого бизнеса

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Служба доходов Грузии вернула налогоплательщикам излишне уплаченный НДС в размере 811 миллионов лари, заявил глава Минфина Иване Мачавариани.

Налогоплательщики Грузии с 17 ноября 2020 года могут полностью возместить излишки, возникающие при выплате налога на добавленную стоимость, с помощью нового программного обеспечения, благодаря которому возврат осуществляется автоматически, без запроса, на банковский счет, указанный налогоплательщиком в Службе доходов Минфина.

По словам Мачавариани, проделана важная работа по исправлению базы, также улучшилась программа управления рисками, чтобы процесс стал максимально безопасным.

"Это очень важная реформа, в 2019 году налогоплательщикам вернули излишки уплаченного НДС в размере 614 миллионов лари. В 2020 году, по сегодняшним данным, несмотря на кризис, вызванный пандемией, несмотря на сокращение бюджетных доходов, мы вернули 811 миллионов лари, и до конца года показатели достигнут до 1 миллиарда лари", - сказал Мачавариани журналистам.

Министр выразил надежду, что такое решение будет по достоинству оценено со стороны бизнес-сектора и в конечном итоге поможет процессу восстановления экономики. Это позволит предпринимателям стать более смелыми в своих инвестиционных решениях.

"Ради госбюджета": глава Минфина Грузии призвал оппозицию войти в парламент >>

В Минфине отмечают, что в результате инициативы в общей сложности выиграют более 150 тысяч налогоплательщиков и ежегодно в экономику страны будет автоматически возвращаться более одного миллиарда лари, что станет значительным стимулом для бизнеса.

Увеличение объемов возврата НДС налогоплательщикам является одной из частей антикризисного плана правительства Грузии. Для этих целей в госбюджете на 2020 год было предусмотрено выделение дополнительных 600 миллионов лари к уже запланированным 600 миллионам.