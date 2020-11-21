Бизнес-ассоциация Грузии приветствует новую систему возврата НДС

От внедрения новой программы выиграют более 150 тысяч налогоплательщиков, в том числе представители малого бизнеса

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. С введением новой системы автоматического возврата НДС, в Грузии внедряется наилучшая международная практика, которая повышает доверие между государством и бизнесом, говорится в заявлении Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ).

Налогоплательщики Грузии с 17 ноября 2020 года могут полностью возместить излишки, возникающие при выплате налога на добавленную стоимость, с помощью нового программного обеспечения, благодаря которому возврат осуществляется автоматически, без запроса, на банковский счет, указанный налогоплательщиком в Службе доходов Минфина.

"Думаю, она позитивно подействует на экономическую активность бизнес-субъектов, их финансовое состояние, что поможет им в преодолении трудностей, связанных с кризисом, и будет шагом вперед с точки зрения улучшения бизнес-среды в стране", – заявил исполнительный директор БАГ Леван Вепхвадзе.

Исходя из острых вызовов, стоящих перед грузинским бизнесом, БАГ еще раз призывает правительство Грузии и новоизбранный парламент страны, в кратчайшие сроки внести изменения в Налоговый кодекс.

В частности, на полгода продлить льготы на подоходный налог на зарплаты до 1,5 тысячи лари, чтобы он полностью охватил годичный период с 1 мая 2020 года по 1 мая 2021 года.

Субсидирование подоходного налога подразумевает освобождение от его уплаты работников частного сектора, у которых зарплата до 1,5 тысячи лари (455 долларов). При этом налогом не будет облагаться сумма в размере 750 лари ( примерно 228 долларов), то есть при зарплате в 1,5 тысячи лари подоходный налог будет высчитываться только с 750 лари, а не с полной суммы.

Кроме того, списать со сферы туризма отсроченный и накопленный подоходный налог на основании изменений, внесенных в Налоговый кодекс Грузии 22 мая 2020 года.

В БАГ отмечают, что обе просьбы прямо влияют и служат сохранению рабочих мест в стране.

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Правительство Грузии начало помогать попавшему в трудное положение туристическому сектору с первых дней пандемии COVID-19, и приняло ряд мер для смягчения негативного воздействия пандемии на бизнес. Так, компаниям, чья деятельность связана с гостиничной и ресторанной сферой, туристическим агентствам, транспортным компаниям, экскурсионным бюро и другим до 1 ноября были отсрочены выплаты подоходного налога и налога на собственность за четыре месяца. Это коснулось более 6 тысяч компаний, связанных с туризмом.