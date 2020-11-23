В правительстве обсуждают ограничение работы торговых центров

Планируются новые ограничения, ужесточения, но главное то, что полного локдауна не будет, заявляют бизнесмены

ТБИЛИСИ, 23 ноя - Sputnik. Представители бизнеса заявляют, что в правительстве обсуждают вопрос ограничения рабочего времени и дней в торговых центрах.

Учитывая нынешний эпидемиологический фон, экономическая группа премьер-министра во главе с вице-премьер-министром Майей Цкитишвили решает вопросы, связанные с минимизацией ущерба для бизнеса и экономики, наложением возможных точечных ограничений и дополнительных мер поддержки бизнеса.

На встрече было отмечено, что для предотвращения дальнейшего распространения вируса важно снизить мобильность, для чего, по мнению эпидемиологов, правительство планирует расширить точечные ограничения, для чего проходят консультации с бизнесменами, сообщает пресс-служба правительства.

Директор ТЦ "Карвасла" Зураб Шавлакадзе после встречи с представителями бизнес-сектора в госаппарате сказал, что на встрече обсуждались ожидаемые постановления.

"Могут быть сокращены график работы, рабочие дни. Решение будет принято в ближайшее время. Насколько мне известно, следующая встреча проводится с представителями рынков", - сказал директор "Карвасла" после встречи представителей бизнес-сектора с министрами финансов и инфраструктуры.

При этом, по словам генерального директора сети магазинов "Иси-Пари" Майи Папалашвили, планируется ужесточить ограничения, но не объявлять полный локдаун.

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"Планируются новые ограничения, ужесточение, но главное то, что полного локдауна не будет. Мы думаем, что вместе мы придем к консенсусу и примем решение, чтобы эпидемия не распространялась так быстро и бизнес каким-то образом вышел из этой ситуации. Решение о каком-либо закрытии пока не принято. Они встречаются абсолютно со всеми секторами и хотят принять решение, которое остановит эпидемию и не будет угнетать бизнес.