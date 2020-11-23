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Покупатели в масках в торговом центре. Снятие ограничений и открытие магазинов, кафе и ресторанов в столице Грузии

В правительстве обсуждают ограничение работы торговых центров

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Экономика
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20201123/250138274/V-pravitelstve-obsuzhdayut-ogranichenie-raboty-torgovykh-tsentrov.html

Планируются новые ограничения, ужесточения, но главное то, что полного локдауна не будет, заявляют бизнесмены

ТБИЛИСИ, 23 ноя - Sputnik. Представители бизнеса заявляют, что в правительстве обсуждают вопрос ограничения рабочего времени и дней в торговых центрах.

Учитывая нынешний эпидемиологический фон, экономическая группа премьер-министра во главе с вице-премьер-министром Майей Цкитишвили решает вопросы, связанные с минимизацией ущерба для бизнеса и экономики, наложением возможных точечных ограничений и дополнительных мер поддержки бизнеса.

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© AP Photo / Ali Shirband
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На встрече было отмечено, что для предотвращения дальнейшего распространения вируса важно снизить мобильность, для чего, по мнению эпидемиологов, правительство планирует расширить точечные ограничения, для чего проходят консультации с бизнесменами, сообщает пресс-служба правительства.

Директор ТЦ "Карвасла" Зураб Шавлакадзе после встречи с представителями бизнес-сектора в госаппарате сказал, что на встрече обсуждались ожидаемые постановления.

"Могут быть сокращены график работы, рабочие дни. Решение будет принято в ближайшее время. Насколько мне известно, следующая встреча проводится с представителями рынков", - сказал директор "Карвасла" после встречи представителей бизнес-сектора с министрами финансов и инфраструктуры.

При этом, по словам генерального директора сети магазинов "Иси-Пари" Майи Папалашвили, планируется ужесточить ограничения, но не объявлять полный локдаун.

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"Планируются новые ограничения, ужесточение, но главное то, что полного локдауна не будет. Мы думаем, что вместе мы придем к консенсусу и примем решение, чтобы эпидемия не распространялась так быстро и бизнес каким-то образом вышел из этой ситуации. Решение о каком-либо закрытии пока не принято. Они встречаются абсолютно со всеми секторами и хотят принять решение, которое остановит эпидемию и не будет угнетать бизнес.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (222)


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