Жертвы пандемии: от коронавируса в Грузии скончались более 1000 человек

Ежедневно в Грузии фиксируется около четырех тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

ТБИЛИСИ, 23 ноя - Sputnik. Количество пациентов, умерших от коронавируса в Грузии, перевалило за тысячу, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге в понедельник.

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Он уточнил, что с начала пандемии в стране от коронавируса скончались 1012 человек. А за последние сутки жертвами инфекции стали 36 человек.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 100 тысяч случаев инфицирования, скончались - более 1000 человек.

В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса был выявлен 26 февраля.