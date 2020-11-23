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Скорая помощь 112 и патрульная полиция у входа в инфекционную больницу. Грузия борется с коронавирусом

Жертвы пандемии: от коронавируса в Грузии скончались более 1000 человек

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (218)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201123/250135271/Zhertvy-pandemii-ot-koronavirusa-v-Gruzii-skonchalis-bolee-1000-chelovek.html

Ежедневно в Грузии фиксируется около четырех тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

ТБИЛИСИ, 23 ноя - Sputnik. Количество пациентов, умерших от коронавируса в Грузии, перевалило за тысячу, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге в понедельник.

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Он уточнил, что с начала пандемии в стране от коронавируса скончались 1012 человек. А за последние сутки жертвами инфекции стали 36 человек.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 100 тысяч случаев инфицирования, скончались - более 1000 человек.

В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса был выявлен 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (218)


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